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Din Öğretimi Genel Müdür Yardımcısı Oğuzhan Özkan, Bayburt Anadolu İmam Hatip Lisesini Ziyaret Etti

Din Öğretimi Genel Müdür Yardımcısı Oğuzhan Özkan, Bayburt Anadolu İmam Hatip Lisesini Ziyaret Etti
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Din Öğretimi Genel Müdür Yardımcısı Oğuzhan Özkan, Bayburt'ta düzenlenen Genç Muhafızlar Hafızlık Yarışması için bulunduğu sırada Bayburt Anadolu İmam Hatip Lisesini ziyaret etti. Ziyaretinde okul yöneticileri ve öğretmenlerle bir araya gelerek eğitim faaliyetleri hakkında bilgi aldı ve öğrencilerin gelişimleri üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Din Öğretimi Genel Müdür Yardımcısı Oğuzhan Özkan, Bayburt Anadolu İmam Hatip Lisesine ziyarette bulundu, Özkan'a ziyarette İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Kahraman eşlik etti.

Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen Genç Muhafızlar Hafızlık Yarışması finali için Bayburt'ta bulunan Din Öğretimi Genel Müdür Yardımcısı Oğuzhan Özkan, Bayburt Anadolu İmam Hatip Lisesini ziyaret etti. Okul yöneticileri ve öğretmenlerle bir araya gelen Özkan, eğitim faaliyetleri hakkında bilgi alarak öğretmen ve öğrencilerle sohbet etti. Öğrencilerin akademik ve sosyal gelişimleri üzerine değerlendirmelerde bulunan Özkan, imam hatip okullarının eğitimdeki önemine vurgu yaptı. İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Kahraman ise okulun başarıları ve devam eden projeler hakkında bilgilendirmelerde bulundu. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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