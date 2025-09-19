Din görevlilerinden Vali Çiçek'e teşekkür

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'in Develi ziyaretinde Çomaklı Mahallesi'nde Şehit imam hatipler Hüseyin Yıldız ve Mehmet Taşkesen'in şehadetlerinin 33. yılında il protokolünün katılımı ile kabirleri ziyaret edildi.

Develi İlçesi Çomaklı Mahallesi nüfusuna kayıtlı olan şehit din görevlileri 26 Haziran 1992 günü Mardin'in Derik ilçesi Pirinçli köyü Dikmen mezrasında Cuma namaz çıkışı hain terör örgütü tarafından şehit edilmişlerdi. Vali Gökmen Çiçek şehitlik ziyareti esnasında Çomaklı köyündeki şehit imamların isimlerinin köyde şehitlik karşısındaki İlkokul ve Ortaokula verilip isimlerinin yaşatılarak Şehit İmam Hüseyin Yıldız İlkokulu ve Şehit İmam Mehmet Taşkesen Ortaokulu olması konusunda çalışma başlattı.

Yapılacak çalışma ise birçok din görevlisi ve Din Görevlileri Dernekleri tarafından takdirle karşılandı. Develi Din Görevlileri Dernek Başkanı Kenan Taşkesen ve yönetim kurulu da Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'e gösterdiği duyarlılıktan dolayı teşekkür etti.