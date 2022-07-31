Yaklaşık 36 saattir devam eden su kesintisine vatandaşlardan bidonlu çözüm Yaklaşık 36 saattir devam eden su kesintisine vatandaşlardan bidonlu çözüm İzmir Dikili'de yaklaşık 36 saat devam eden su kesintisi nedeniyle vatandaşlar ellerinde bidonlarla su temin etmeye çalışıyor. Yaklaşık 36 saattir devam eden su kesintisine vatandaşlardan bidonlu çözüm İZMİR - İzmir Dikili'de yaklaşık 36 saat devam eden su kesintisi nedeniyle vatandaşlar ellerinde bidonlarla su temin etmeye çalışıyor. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün atık su terfi hattının yenileme çalışmaları çerçevesinde tatil bölgesi olan İzmir Dikili'de 36 saatlik su kesintisi yaşanıyor. Su sıkıntısı çeken vatandaşlar, ellerinde bidonlarla su tankerlerinden su temin etmeye çalıştı. Vatandaşlar mağdur olduklarını söylerken, suların dün gece saatlerinde kısa süreli geldiğini ancak sonra yeniden kesildiğini ifade etti. Altınova'da bulunan hatta elektrikle ilgili sorun yaşandığı, suyun mahalle mahalle sırayla yeniden verilmeye başlanacağı, toplamda 3 gündür aralıklı su kesintilerinin yaşandığı öğrenildi. Yerel İhlas Haber Ajansı / Murat Solmaz Dikili İzmir su Yerel Güncel Haberler

Haberler ›› yerel ›› Yaklaşık 36 saattir devam eden su kesintisine vatandaşlardan bidonlu çözüm - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.