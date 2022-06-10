'Dijital bağımlılığa' dikkat yürüyüşü - Haberler

Sinop'ta dijital bağımlılığa dikkat çekmek amacı ile 'Dünyanı Ekrana sığdırma' temalı doğa yürüyüşü düzenlendi.

Sinop'ta İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'davranışsal bağımlılıkla mücadele' çerçevesinde dijital bağımlılığa dikkat çekmek amacıyla 'Dünyanı Ekrana Sığdırma' temalı doğa yürüyüşü düzenlendi. Barış Manço Parkı'nda başlayan yürüyüşe İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mustafa Aslan, okul müdürleri, öğretmenler, antrenörler ile ortaokul ve lise öğrencileri katıldı.

Etkinlikte konuşma yapan Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürü Ergün Kaynar, "Davranışsal Bağımlılıklar fiziksel bir maddeye dayandırılamayan, davranış tabanlı bağımlılıklar olarak tanımlanabilir. Davranış tabanlı bağımlılıklar; oyun, bilgisayar, televizyon, kumar ve benzeri bağımlılıklar ile insan-makine etkileşiminin kurulduğu teknolojik bağımlılıkları kapsamaktadır. Davranışsal bağımlılıklar fiziksel hastalık riski oluşturmakla birlikte birey üzerinde daha çok psikolojik ve sosyolojik problemlere neden olmaktadır. Ruhsal hastalıklar kriterleri çerçevesinde değerlendirilen davranışsal bağımlılıklarda internet, oyun oynama bozukluğu ve kumar bağımlılığı yer almaktadır" diye konuştu.

Teknoloji bağımlılığının neden olduğu sorunlara değinen Kaynar, oluşabilecek pek çok fiziksel, psikolojik ve sosyal becerilerin azalması gibi konuları dile getirdi.

Barış Manço Parkı'nda yüzlerce öğrencinin katılımıyla başlayan yürüyüş, Karakum mevkisindeki Nisi Göleti'nde sona erdi. - SİNOP

İhlas Haber Ajansı / Yerel