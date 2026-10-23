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Digor’un düşman işgalinden kurtuluşunun 106. yıl dönümü coşkuyla kutlandı

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Digor’un düşman işgalinden kurtuluşunun 106. yıl dönümü coşkuyla kutlandı
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Digor’un düşman işgalinden kurtuluşunun 106. yıl dönümü, düzenlenen tören ve etkinliklerle büyük bir gurur ve heyecan içerisinde kutlandı.

Digor'un düşman işgalinden kurtuluşunun 106. yıl dönümü, düzenlenen tören ve etkinliklerle büyük bir gurur ve heyecan içerisinde kutlandı. Programda, vatan uğruna mücadele eden kahramanlar rahmet ve minnetle anılırken, birlik ve beraberlik mesajları verildi.

Digor'un kurtuluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen kutlama programı, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı. Törende, aziz şehitlerin anısına saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı hep bir ağızdan okundu.

Etkinliklerde, Digor'un kurtuluş mücadelesi ve geçmişten günümüze uzanan tarihi mirasının önemi bir kez daha vurgulandı. Katılımcılar, ilçenin düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümünü gurur ve heyecanla kutlayarak bu toprakları vatan yapan kahramanları andı.

Digor'un kurtuluş yıl dönümü kapsamında gerçekleştirilen programda, geçmişten alınan güçle geleceğe birlik ve beraberlik içerisinde yürümenin önemine dikkat çekildi. Tarihi hafızanın canlı tutulması, milli ve manevi değerlerin gelecek nesillere aktarılması ve kurtuluş mücadelesinin fedakarlıklarının unutulmaması gerektiği vurgulandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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