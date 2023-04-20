'didim Vegfest' İçin Geri Sayım Başladı

Didim Belediyesi tarafından bu yıl 5’incisi düzenlenen ‘Didim VegFest’ için geri sayım başladı. Türkiye’nin ilk vegan festivali, 28-30 Nisan günleri arasında yurttaşla buluşacak.

Didim Belediyesi tarafından bu yıl 5'incisi düzenlenen 'Didim VegFest' için geri sayım başladı. Türkiye'nin ilk vegan festivali, 28-30 Nisan günleri arasında yurttaşla buluşacak.

Didim'deki Apollon Tapınağı'nın yanında düzenlenecek festival, 28 Nisan Cuma günü çeşitli etkinlikler ve organizasyonlarla başlayacak. Türkiye'nin dört bir yanından vegan yaşam felsefesine inanmış katılımcıların yer alacağı festivalde; hayvan sömürüsü, hayvan hakları, türcülük, doğal yaşam ve çevrenin korunması gibi konularda paneller düzenlenecek. Festivalde, 29 Nisan Cumartesi günü Zeynep Casalini ve 30 Nisan Pazar günü de Ceylan Ertem sahne alacak.

Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, yurttaşları festivale davet ederek şunları söyledi:

"Ege, sadece tarihiyle değil, kendine özgü mutfağıyla da büyük bir mirasa sahip. Biz, bir festival aracılığıyla bu mirasa sahip çıkıyoruz. Bunu yaparken de yine güzel bir amaca hizmet ederek hayvanların da bir can taşıdığını, bizler gibi hissettiğini anlatmaya çalışıyoruz. Bu yıl 5'incisini gerçekleştirdiğimiz festivalimiz katlanarak büyümeye devam ediyor. 28, 29, 30 Nisan'da gerçekleştirecek olduğumuz Didim Vegfest'e herkesi bekliyoruz."