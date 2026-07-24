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Didim'de uluslararası sulardaki trol tekneleri denetlendi

Didim'de uluslararası sulardaki trol tekneleri denetlendi
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Aydın'ın Didim ilçesinde, uluslararası sularda avcılık yapan trol tekneleri belge, ürün ve av araçları açısından denetlendi. Ekipler ayrıca balıkçılara su ürünleri avcılığı tebliğ ve esasları hakkında bilgilendirme yaparak sürdürülebilir balıkçılığın önemini vurguladı.

Aydın'ın Didim ilçesinde, uluslararası sularda avcılık yapan trol teknelerine yönelik belge, ürün ve av araçları denetlendi. Denetimlerde balıkçılara yürürlükteki tebliğ ve esaslar hakkında bilgilendirme de yapıldı.

Didim İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından Taşburun Barınma Yeri'nde gerçekleştirilen denetimlerde, uluslararası sularda avcılık faaliyetinde bulunan trol tekneleri kontrol edildi. Ekipler, teknelerde bulunan belgeler, avlanan su ürünleri ile av araçlarını mevzuat kapsamında inceleyerek gerekli kontrolleri gerçekleştirdi. Denetimler sırasında balıkçılara su ürünleri avcılığına ilişkin yürürlükte bulunan tebliğ ve esaslar hakkında bilgi verilerek, kurallara uygun avcılığın sürdürülebilir balıkçılık açısından önemine dikkat çekildi. Yetkililer, su ürünleri kaynaklarının korunması, kaçak ve kurallara aykırı avcılığın önlenmesi amacıyla denetim ve bilgilendirme çalışmalarının aralıksız sürdürüleceğini belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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