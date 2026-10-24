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Didim'de ekim sonunda 25 derece dolayında Altınkum Plajı'nda denize giriliyor

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Didim'de ekim sonunda 25 derece dolayında Altınkum Plajı'nda denize giriliyor Haber Videosunu İzle
Didim'de ekim sonunda 25 derece dolayında Altınkum Plajı'nda denize giriliyor
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Didim'de ekim ayının son günlerinde hava sıcaklığı 25 derece dolaylarında seyrederken Altınkum Plajı'nda denize giren ve güneşlenenler yazdan kalma günler yaşadı. Güzel havayı değerlendiren vatandaşlar ve tatilciler sahiller ve açık alanlara akın etti.

Aydın'ın turistik ilçesi Didim'de ekim ayının son günlerine gelinmesine rağmen yazdan kalma günler yaşanıyor. Hava sıcaklığının 25 derece dolaylarında seyrettiği ilçede güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar, dünyaca ünlü Altınkum Plajı'nda denize girerek ve güneşlenerek ekim ayında yazın tadını çıkardı.

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden biri olan Didim'de, sonbahar mevsiminin ortalarında güneşli ve sıcak hava etkisini sürdürüyor. Ekim ayının son haftasına girilirken hava sıcaklığının 25 derece dolaylarında seyretmesi, ilçede yaz aylarını aratmayan görüntüler oluşturdu. Güzel havayı değerlendirmek isteyen vatandaşlar ve tatilciler, sahillere ve açık alanlara akın etti.

İlçenin dünyaca ünlü Altınkum Plajı, ekim ayının son günlerinde de denize girmek isteyenleri ağırladı. Yaz sezonunun geride kalmasına rağmen plaja gelen bazı vatandaşlar denize girerek serinlerken, bazıları ise kumsalda güneşlenmeyi tercih etti. Sahilde oluşan görüntüler, Didim'de yaz mevsiminin etkilerinin halen devam ettiğini gözler önüne serdi.

Denize girmeyi tercih etmeyen vatandaşlar ise Altınkum sahili boyunca uzanan Yalı Caddesi'nde yürüyüş yaparak güneşli havanın keyfini çıkardı. Sahil kenarındaki kafelerde vakit geçirenler deniz manzarası eşliğinde dinlenirken, parklar ve açık alanlar da güzel havadan yararlanmak isteyenlerin uğrak noktaları arasında yer aldı.

Yaz aylarında yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği Didim'de, ekim ayının sonlarına gelinmesine rağmen deniz ve güneş keyfinin devam etmesi renkli görüntüler oluşturdu. Sonbaharın ilerleyen günlerinde Türkiye'nin birçok bölgesinde serin havalar etkisini hissettirirken, Didim'de vatandaşlar yazdan kalma günlerin tadını çıkarmaya devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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