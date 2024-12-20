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Didim'de Aralık Güneşi Altınkum Sahili'ni Canlandırdı

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Aydın'ın Didim ilçesinde Aralık ayında yazdan kalma bir gün yaşanırken, güneşli hava Altınkum Sahili'ni canlandırdı. Kış aylarında sakin geçen günlerde bile vatandaşlar, güzel havanın tadını çıkararak yürüyüş yaptılar ve deniz kenarında balık tuttular.

Didim'de aralık güneşi Altınkum Sahilini canlandırdı

AYDIN - Aydın'ın Didim ilçesi Aralık ayında yazdan kalma bir gün yaşarken, güneşli hava kış aylarında sakin günler geçiren Altınkum Sahili'ni canlandırdı.

Yaz aylarında yerli ve yabancı tatilcilerin yoğun ilgisiyle tıklım tıklım dolan Didim, kış aylarında ise sakin günler geçiriyor. Trafik ve insan yoğunluğunun azalmasıyla ilçede sessizlik hakim olurken, yerli vatandaşlar sezon dışı dönemde doğal güzelliklerin tadını çıkarıyor. Havanın ılık ve güneşli olmasıyla birlikte vatandaşlar Altınkum Sahili'nde yürüyüş yaparak güzel havanın keyfini sürdü. Sahilde deniz kenarına oturan ve oltalarını atarak balık tutan bazı vatandaşlar, yaz mevsimini aratmayan bir atmosferde zaman geçirdi.

Aralık ayı sonunda güneşli havayı fırsat bilerek sahile geldiğini belirten Selami Pektaş, "Türkiye'nin iklimi farklı, Doğuda kar varken, Batıda güneş var. Aralık ayında Didim'de güneşli hava var, kış mevsimine göre çok güzel. Her tarafta bir değil. Biz de güneşli havadan faydalanarak sahile hava almaya ve güneşin tadını çıkartmaya geldik" dedi.

Didim'de Aralık Güneşi Altınkum Sahili'ni Canlandırdı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HÜSEYİN ÇALIŞKAN - Yerel
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