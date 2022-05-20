Didim'de 4. Vegfest Başladı - Haberler

Didim Belediyesi tarafından düzenlenen Didim VegFest, pandemi nedeniyle verilen aranın ardından 4'üncü kez kapılarını açtı.

Dünyaca ünlü Apollon Tapınağı çevresinde düzenlenen festivalin açılış törenine,Didim İlçe Garnizon Komutanı Albay Ali Saçan, Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, Didim Belediyesi Başkan yardımcıları E. Öznur Gündoğdu, Yusuf Deveci ve Zeynel Şener, Söke Belediyesi Başkan Yardımcısı Veli Devrim Yerli, İYİ Parti Aydın İl Başkanı Recep Taner, CHP Didim İlçe Başkanı Nurettin Koçak, İYİ Parti Didim İlçe Başkanı Vefa Berk Tezsezener, STK ve dernek temsilcileri ile yüzlerce vatandaş katıldı.

HALK OYUNLARI TOPLULUĞU'NDAN GÖSTERİ

Açılışta Didim Belediyesi Halk Oyunları Topluluğu'nun gösterisi izleyicilerden büyük beğeni toplarken, bando takımı ve animatörlerin eşlik ettiği yürüyüş renkli görüntülere sahne oldu.

"TÜM ÇALIŞMA ARKADAŞLARIMA TEŞEKKÜR EDİYORUM"

3 gün sürecek festivalin açılışında konuşmasını yapan Başkan Atabay, şöyle konuştu:

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere hediye ettiği Cumhuriyetimizin değerlerini en iyi şekilde yaşatmaya, değerlerimizi sürdürmeye devam ediyoruz. Didim Belediyesi olarak, göreve geldiğimiz günden bu yana, kentimizin değerine değer katmak, 'İyi Yaşam Kenti Didim' sloganımız doğrultusunda Didimimizi cazibe merkezi haline getirmek için birçok çalışma ve projeye imza atmaya özen gösterdik. Bugün de ilkini 2017 yılında gerçekleştirdiğimiz Didim VegFest'in kapılarını 4'üncü kez açıyoruz. 2 yıl pandemi nedeniyle ara verdiğimiz festivalimizi son düzenlediğimizde 200 bin kişi katılım sağlamıştı. Bu yıl bu sayıyı katlamak için tüm birimlerimiz ile yoğun bir çaba sarf ettik, tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Veganizm felsefesini vegan dostu kentimizde anlatmaktan gurur duyuyoruz. 3 gün sürecek festivalimizin hem katılımcılarımıza hem de değerli misafirlerimize unutulmaz anlar yaşatacağına eminim. Herkesi festivalimize bekliyoruz."