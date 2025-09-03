Dicle Kaymakamı Mustafa Atış, Vatandaş ve Esnafla Bir Araya Geldi

Diyarbakır'ın Dicle İlçe Kaymakamı Mustafa Atış, vatandaş, esnaf ve muhtarlarla bir araya geldi.

Dicle Kaymakamı Mustafa Atış, gün içinde Dicle İlçe Emniyet Amiri Erdoğan Özkan ile birlikte vatandaşlarla görüştü. Halkın sorun ve taleplerini dinleyen Kaymakam Atış, esnafla bir araya geldi. Esnafla sohbet edip taleplerini dinleyen Kaymakam Atış, ardından muhtarlarla görüştü. İlçede vatandaş, esnaf ve muhtarlarla bir araya geldiklerini dile getiren Kaymakam Atış, "Vatanımızın her bir karışı, her bir vatandaşımız bizim için değerlidir. Bir araya geldiğimiz muhtarlarımız, esnaf ve vatandaşlarımızla ilçemiz ile ilgili istişarelerde bulunduk. Dicle'de yapımı devam eden 60 yataklı yeni Devlet Hastanesi ve yapımı devam eden yeni hükümet konağı binası gibi birçok kamu yatırımları, devletimizin öncülüğü ve imkanlarıyla devam ediyor. İlçemizdeki yaşam kalitesini arttırmak için halkla iç içe, kamu kurumları ve vatandaşlarla uyumlu bir şekilde mesai yapmaya devam edeceğiz. Ayrıca bugün mübarek Mevlid Kandili. Bu vesileyle Peygamber efendimizin (sav) kainatı şereflendirmesinin yıl dönümü olan Mevlid Kandilinin başta İslam coğrafyası olmak üzere tüm dünyaya barış, huzur ve kardeşlik getirmesini temenni ediyorum" dedi. - DİYARBAKIR