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Dicle Elektrik'ten Doğa Dostu Öğretmen Atölyesi

Dicle Elektrik'ten Doğa Dostu Öğretmen Atölyesi
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Dicle Elektrik, Yeteri Kadar sosyal sorumluluk kampanyası çerçevesinde 120 öğretmenle 'Doğa Dostu Öğretmen Atölyesi' düzenleyerek sürdürülebilirlik ve çevre bilincini artırmayı hedefliyor.

Dicle Elektrik, "Yeteri Kadar" sosyal sorumluluk kampanyası kapsamında 120 kişinin katılımıyla 'Doğa Dostu Öğretmen Atölyesi' düzenledi.

Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle gerçekleşen atölyede iki gün boyunca sürdürülebilirlik odaklı uygulamalar keşfedilirken doğayla uyumlu öğrenme metotları üzerine fikirler geliştirildi. 'Eğitmen eğitimi' olarak kurgulanan atölyenin ardından öğretmenler edindikleri bilgileri, kendi okullarındaki meslektaşlarına aktarmak üzere kullanacak.

Güneydoğu Anadolu Bölgesinde yer alan 6 ilde elektrik dağıtım hizmeti veren Dicle Elektrik, çatısı altında yer aldığı Eksim Holding'in sosyal sorumluluk kampanyası Yeteri Kadar kapsamında Doğa Dostu Öğretmen Atölyesine ev sahipliği yaptı. Dicle Elektrik ve Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan protokol çerçevesinde hayata geçen atölye ile su, enerji ve gıda israfına karşı toplumsal farkındalığın artırılması hedefleniyor.

İlkokul 3. ve 4. sınıf öğretmenleri arasından 120 kişinin davet edildiği atölyede, sürdürülebilirlik odaklı uygulamalar keşfedilirken doğayla uyumlu öğrenme metotları üzerine fikirler geliştirildi. İki gün süren programda, öğretmenler enerji, su ve gıda israfının boyutları hakkında bilgilendirildi. "Eğitmen Eğitimi" olarak tasarlanan atölyenin ardından öğretmenler, eğitimde edindikleri bilgileri kendi okullarındaki meslektaşlarıyla paylaşmak üzere kullanacak. Bu eğitimden faydalanan öğretmenlerin ise yine proje çerçevesinde hazırlanan "Doğa Dostu Etkinlik Kiti ve Etkinlik Kitabı" içeriklerini 8-11 yaş grubundaki 4 bin öğrenciye aktarması amaçlanıyor.

Eğitim programı hakkında değerlendirmelerde bulunan Dicle Elektrik Genel Müdürü Yaşar Arvas, "Çevresel farkındalığın artırılmasını ve israfın önlenmesini toplumun tüm kesimlerinin ortak sorumluluğu olarak görüyoruz. Eksim Holding çatısı altında yürütülen Yeteri Kadar sosyal sorumluluk seferberliğine Dicle Elektrik olarak destek veriyor, çocuklardan başlayarak çevre bilincini güçlendirmeyi önemsiyoruz. Biliyoruz ki çocuklarımızı eğitmeden geleceğimizi kurtarmamız mümkün değil. Bu eğitimlerle öğretmenlerimize sunduğumuz içerikler sayesinde geleceğin yetişkinlerini bugünden bilinçlendirerek sürdürülebilir bir gelecek inşa etmeyi hedefliyoruz" şeklinde konuştu.

Dicle Elektrik ve Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasına imzalanan iş birliği protokolü kapsamında 2025 yılı içinde çocuklara ve öğretmenlere yönelik projeler hayata geçirilecek. Bunlar arasında; Dicle Elektrik'in gönüllü çalışanlarının sahneye koyduğu Dicle'nin Rüyası isimli çocuk tiyatrosunun 900 öğrenci ile buluşması, 100 öğretmene "Orman Okulu Eğitimi" verilmesi, ilkokul ve ortaokullarda tasarruf konulu resim yarışmalarının düzenlenmesi gibi çalışmalar yer alıyor. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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