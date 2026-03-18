Küçük hafızlar plaket ile ödüllendirildiler

Zonguldak'ın Devrek İlçesindeki Gürbüzler Kur'an Kursu öğrencileri, Ramazan ayı boyunca camide okudukları mukabeleden dolayı ödüllendirildi. İmam Hatip Murat Badur, öğrencilere ve destek verenlere teşekkür etti.

Zonguldak'ın Devrek İlçesinde faaliyet gösteren ve bölgenin sayılı Kur'an Kursları arasında yer alan Gürbüzler Kur'an Kursunda eğitim gören ve Ramazan ayı süresince Merkez İbrahim Ağa Caminde mukabele okuyan küçük öğrenciler yetkililer tarafından plaket ile ödüllendirildiler.

Yaşları 13 ila 14 küçük öğrenciler bir ay süreyle mukabele ile cemaate Kur'an-ı Kerim ziyafeti verirken, hatim duası ile Kur'an programı sona erdi. Ramazan ayı süresince mukabele okuyan hafızlara plaket takdim eden İbrahim Ağa Cami İmam Hatibi Murat Badur," Öncelikle bu yavrularımızı yetiştirerek camimizde Kur'an-ı Kerim okunmasını sağlayan Gürbüzler Köyü Kur'an Kursu en alt kademesinden en üst kademesine kadar emek veren ilgililere teşekkürlerimizi sunuyorum. Yine hafızlarımızın bu seviyelere gelmesinde maddi ve manevi katkılarını esirgemeyen müftülüğümüze ve hayırsever vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Programın ardından günün anısına hafızlar ile yetkililer hatıra fotoğrafı çekiminin ardından organizasyon sona erdi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
