Devlet korumasından yararlanan 605 genç, Bakan Göktaş'ın da katıldığı törenle kamuya atandı

Devlet korumasından yararlanmış 605 gencin, kamu kurum ve kuruluşlarına ataması Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın katıldığı kura töreniyle gerçekleştirildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, 'Devlet Korumasından Yararlanmış Gençlerin Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Yerleştirilmesi Kura Töreni'ne katıldı. Bakanlık binasında gerçekleştirilen kura töreni ile devlet korumasında büyüyen 605 gencin, kamu kurum ve kuruluşlarına atanması gerçekleştirildi. Bakan Göktaş da atama sonucunu öğrenen gençlerin mutluluğuna ortak oldu. Törenin açılış konuşmasını gerçekleştiren Göktaş, sözlerine Yalova'da şehit olan polis memurlarına rahmet dileyerek başladı.

"14 bin 57 çocuğumuza ev tipi kuruluşlarımızda güvenli bir yaşam alanı sunuyoruz"

Göktaş, sözlerine şu şekilde devam etti: "Bugün, devletimizin şefkati altında büyüyen gençlerimiz için özel bir gün. Biraz sonra, 605 gencimizin kamu kurum ve kuruluşlarına yerleşmeleri amacıyla kura çekimini gerçekleştireceğiz. Tüm evlatlarımıza, şimdiden hayırlı olmasını diliyorum. Kura sonucunun gençlerimiz için yeni bir başlangıca, güzel bir meslek yolculuğuna ve huzurlu bir geleceğe vesile olmasını diliyorum. Bir ülkenin geleceğini belirleyen temel unsur, iyi yetişmiş beşeri sermayesidir. 22 milyonu aşkın çocuğumuzu, güvenli bir ortamda sevgiyle büyütmek; üretken ve özgüvenli bireyler olarak geleceğe hazırlamak; Türkiye'nin istikbaline yapılan en büyük yatırımdır. Bizler Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, kimseyi geride bırakmayan bir anlayışla çalışıyor; her bir evladımızın hayata eşit şartlarda başlaması için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Bu kapsamda, çocukluklarımızın, gençlerimizin kendi potansiyelini gerçekleştirebildiği bir toplum oluşturmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Çocuğun üstün yararını gözeten bir yaklaşımla, koruyucu ve destekleyici hizmetlerimizi yaygınlaştırıyoruz. Ailelerinden ayrı büyümek zorunda kalan 14 bin 57 çocuğumuza ev tipi kuruluşlarımızda güvenli bir yaşam alanı sunuyoruz. 59 ihtisaslaşmış çocuk evleri sitesinde bin 395 çocuğa özel bakım hizmeti veriyoruz. Diğer yandan, 3 bin 109 evladımızın lisanslı olarak sporun disiplin ve özgüven kazandıran yönünü keşfetmelerini sağlıyoruz. 2 bin 868 çocuğumuzun ise kültür ve sanatın dönüştürücü gücüyle, donanımlı bireyler olarak yetişmelerine katkı sunuyoruz."

"329 bin 480 çocuğa ve ailelerine koruyucu, önleyici ve destekleyici hizmetler sunduk"

Aile odaklı bir yaklaşımla çocukların yanlarında olmaya gayret ettiklerini ifade eden Bakan Göktaş, 'Sosyal ve Ekonomik Destek' hizmetiyle 181 bin 966 çocuğu ailelerinin yanında takip ettiklerini aktardı. Göktaş, "Bu çocuklarımızın kültür, sanat ve spor alanlarında kendilerini geliştirmelerini sağlıyoruz. 'Çocuklar Güvende Hizmeti' ile 329 bin 480 çocuğa ve ailelerine koruyucu, önleyici ve destekleyici hizmetler sunduk. 'Çocuklar Güvende' web sitesini kullanıma açarak, çocukların ve ailelerin doğru bilgiye erişimi ve başvuru kanallarına hızlı ulaşımını kolaylaştırdık. Böylece özellikle risk durumlarında yönlendirme süreçlerini güçlendirerek, ilgili hizmetlere erişimi daha etkin hale getirdik. Evlatlarımızı, eğitim hayatlarını tamamlayıp meslek sahibi olduklarında da yalnız bırakmıyoruz. Onları iş ve meslek danışmanlığı ile çalışma hayatına hazırlıyoruz. Bugüne kadar toplam 65 bin 534 gencimizin kamuya yerleştirmesini yaptık. Yükseköğrenime devam eden ve kurum bakımından ayrılan gençlerimize, 'Yaşam Becerileri' ile 'Çalışma Hayatı ve Hukuk' eğitimleri veriyoruz. İŞKUR iş birliğinde verdiğimiz İş ve Meslek Danışmanlığı eğitimleriyle bugüne kadar 9 bin 536 çocuğumuza destek olduk. Evlatlarımızın özel sektörde de güçlü bir şekilde varlık gösterebilmeleri için çeşitli teşvik mekanizmalarını hayata geçirdik. Özel sektörde istihdam edilen gençlerimizin sosyal güvenlik primlerini 5 yıl boyunca karşılayarak iş hayatına güvenle adım atmalarını sağladık. Bu kapsamda bugüne kadar 10 bin 505 iş kolunda, 15 bin 165 özel sektör istihdam teşviki verdik" ifadelerini kullandı.

"Devletimizin size kucak açtığı günden itibaren, hayatınızın her anında yanınızda olmaya gayret ettik"

Gençlere seslenen Göktaş, çekilecek kura ile hayatlarında yeni bir sayfa açılarak, yeni bir başlangıca adım atacaklarını ifade etti. Bakan Göktaş, "Birazdan isimleriniz ekrana yansıyacak, kurumunuz belli olacak. Gideceğiniz kurumlarda, çalışkanlığınızla, nezaketinizle ve sorumluluk duygunuzla çok güzel izler bırakacağınıza inanıyorum. Sizler, 86 milyonluk büyük Türkiye ailesinin, en kıymetli fertlerisiniz. Devletimizin size kucak açtığı ilk günden itibaren, hayatınızın her anında yanınızda olmaya gayret ettik. İhtiyaç duyacağınız bilgi, beceri ve kurumsal kültürle işe daha hızlı uyum sağlamanız ve görevlerinizi başarıyla yürütmeniz için sizlere destek olacağız. Şunu hiçbir zaman unutmayın. Sizler, Sayın Cumhurbaşkanımızın her zaman, 'evlatlarımız' diyerek sahip çıktığı; ülkemizin geleceğini emanet ettiği, yolunu açmak için tüm imkanları seferber ettiği en değerli hazinemizsiniz. Ülkemizin güçlü yarınlarını inşa edecek olan sizlersiniz. Türkiye Yüzyılı'nı omuzlayacak güç sizlersiniz. Hepinizin yolu, bahtı açık olsun. Başarılarınız daim olsun" diye konuştu. - ANKARA