Devlet Bahçeli'nin Talebiyle 'Kardeşlik Türküsü' Besteledildi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talebi üzerine sanatçı Ali Kınık Terörsüz Türkiye süreci temalı "Kardeşlik Türküsü" besteledi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, talebi üzerine sanatçı Ali Kınık Terörsüz Türkiye süreci temalı "Kardeşlik Türküsü" besteledi. Türkünün sözlerini ise Canfer Balçık yazdı. Türkünün sözleri ise şu şekilde:

"Birlikte örülmüş yurdun dokusu / Doğusu, batısı, güney doğusu / Olmasın kimsenin asla kuşkusu / Devrilmez çınarın dallarıyız biz.

Kardeşlik türkümüz çalsın dağlarda / Denizde ovada, yeşil bağlarda / Türkümüz söylensin yeni çağlarda/ Tarihin kopmayan bağlarıyız biz.

Kardeşine koşar, her düşen dara / Böyle iyileşir her türlü yara / 81 vilayet, başkent Ankara / Allah'ın adanmış kullarıyız biz.

Biz bize benzeriz, kardeşiz, eşiz / Aynı parmaklarda tırnağız etiz / El ele verince dinmez kudretiz / Vatanın adanmış canlarıyız biz." - ANKARA