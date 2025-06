Devlet Bahçeli, Alparslan Türkeş'in Anıt Mezarını Ziyaret Etti

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP'nin Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in anıt mezarını ziyaret etti. Bahçeli, ziyaret sonrası yaptığı açıklamada, "Önümüzdeki dönemle, yani bayram sonrasında hazırlanacak olan anayasal çerçevede Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne önemli bir görev üstlenmesi suretiyle Türkiye'yi geleceğe hazırlayacak bir çalışmanın başlanmasını da arzuluyoruz" dedi.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Kurban Bayramı'nın birinci günü, MHP Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret etti. Bahçeli, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Türkeş'in anıt mezarına karanfil bıraktı, bakır ibrikle su döktü. Çıkışta basın mensuplarına açıklamada bulunan Bahçeli, Türk milletinin Kurban Bayramı'nı tebrik etti.

"Türkiye'yi karanlığa sürükleyen dönemlerin çok ötesinde önemli bir bayram olarak kabul edilmeli"

Bahçeli, Kurban Bayramı'nı sevinçli bir iklimde gerçekleştirildiğini belirterek, "Sevinçli bir iklimden kastım terörsüz bir Türkiye hedefine yürüyüşün bu bayramla daha da güçlenerek devam etmesi halidir. PKK'nın feshi, silahların bırakılması kararı alınmış, bu da 12 Mayıs'ta 12. kongreyle de kabul edilerek uygulamaya geçmiştir. Bu önemli bir adımdır. Türkiye'nin teröre son vermesinin bir başlangıcıdır. Bundan sonra demokratikleşme süreci ve insan hakları çerçevesinde güçlenerek Türkiye'yi 'Terörsüz Türkiye' olarak kalıcı, ekonomik büyüme, sosyal gelişme ve milli bütünleşme açısından da büyük güçlü bir süper güç olma yolunun hedef olarak kabul edilmesinin de önemli bir anlayışının ruhu, başlangıcıdır. O sebepten dolayı bugünkü bayram, geçmiş dönemlerde yaşanan acılı ve Türkiye'yi karanlığa sürükleyen dönemlerin çok ötesinde önemli bir bayram olarak kabul edilmeli. Bayramın da manasına uygun hareket edilmeli" diye konuştu.

"Bu sokaklarda taslara gerek yok, akla ihtiyaç vardır"

Bütün siyasi partilerin yöneticilerinin süreci kucaklaması, kavramları seçerek topluma moral vermesi gerektiğini vurgulayan Bahçeli, şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye böyle bir sürece girdiği zaman, üniversite gençliği üzerinde birtakım çağrılar yaparak kendilerinin gelemediği sokağa gençleri götürme gayreti geleceğe doğru önemli bir yanlışın başlangıcı kabul edilir. Bunu 1968 döneminden bu yana bu millet yaşamıştır. Tekrar yaşamamak lazımdır. Gençlik milletimizin göz bebeğidir. Hele hele 21. yüzyılın süper güç olmasında önemli bir kadro olarak yetişmeleri elzem olan bir gençliktir. Gençlik üzerindeki oyunlara son verilmelidir. Dolayısıyla öncelikle bütün siyasi partilere ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin değerli yöneticilerine Cumhuriyet Halk Partisi'nin mensuplarına Saraçhane'den çıkıp Ankara yolunda Atatürk'ün izinde gitmelerini tavsiye ediyorum. Önümüzdeki dönemler için bunun hazırlığını yapalım. Yoksa kafamın tası attı, şunu şöyle edecek, böyle edecek. Bu sokaklarda taslara gerek yok, akla ihtiyaç vardır. Türkiye'nin huzura, barışa, istikrara ihtiyacı vardır. O bakımdan önümüzdeki dönemle, yani bayram sonrasında hazırlanacak olan anayasal çerçevede Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne önemli bir görev üstlenmesi suretiyle Türkiye'yi geleceğe hazırlayacak bir çalışmanın başlanmasını da arzuluyoruz. Bunu millet olarak da temenni ediyoruz. Darbeler Anayasası yok edilmeli, milli iradeye dayalı siyasi partilerin her birinin düşüncesi alınarak bir kurucu anayasa anlayışı içerisinde yeni bir anayasaya ihtiyaç olduğu kabullenilmelidir. İkinci olarak siyasi partiler kanunu gözden geçirilmelidir. Üçüncü olarak seçim sistemi gözden geçirilmelidir. Dördüncü olarak da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin daha verimli çalışabilmesi için iş tüzüğün incelleştirilerek Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin varlığını herkese hissettirecek bir anlayışa sokmalıdır. Meclis tartışmalarını da artık meclise yakışır bir üslup içerisinde karşılıklı anlayış, sevgi ve kardeşlik bağında devam etmelerini sağlayacak bir yapıya ulaştırmalarında yarar vardır. Artık bütün siyasi partiler Türkiye için vardır. Türkiye partisi olmak mecburiyetindedir. Başka ülkelerin tesir altında kalarak Türkiye'nin istikrarını bozmaya kamplaşmaya sevk edecek kutuplaşmayı ortaya koyacak yanlışlardan kurtarılması lazımdır. Onun için şu an var olan 117 tane siyasi parti vardır. Bunlardan 16 tanesi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde temsil edilmektedir. Her günde parti kurma çabası içerisinde oluşmaktadır. Böyle bir durum karşısında bütün partiler Türkiye için Türkiye partisi olmalıdır." - ANKARA