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Dev çekirgeler Bilecik'te de görüldü

Dev çekirgeler Bilecik'te de görüldü
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Balkanlar üzerinden Türkiye'ye giriş yapan dev çekirgeler, Edirne, İstanbul, Bursa ve Kocaeli'nin ardından Bilecik'te de görülmeye başlandı. Vatandaşlar cep telefonlarıyla kaydetti, tedirginlik yarattı.

Balkanlar üzerinden Türkiye'ye giriş yaptığı belirtilen dev çekirgeler, Bilecik'te de görüldü.

Balkanlar üzerinden Türkiye'ye giriş yapan ve Edirne, İstanbul, Bursa ve Kocaeli'nin ardından Bilecik'te de görülen dev çekirgeler, vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı. İlk olarak Bilecik merkez Kayı Boyu, Orhangazi, İstasyon Mahalleri ve YHT mevkiinde evlerin balkonlarına, bahçelerine ve duvarlarına konan çekirgeler görülürken, vatandaşları tedirgin ediyor. Ardından Söğüt ilçesinde görülen dev çekirgelerle ile ilgili görseller, sanal medyada da sıkça paylaşılmaya başlandı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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