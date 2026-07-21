Balkanlar üzerinden Türkiye'ye giriş yaptığı belirtilen dev çekirgeler, Bilecik'te de görüldü.

Balkanlar üzerinden Türkiye'ye giriş yapan ve Edirne, İstanbul, Bursa ve Kocaeli'nin ardından Bilecik'te de görülen dev çekirgeler, vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı. İlk olarak Bilecik merkez Kayı Boyu, Orhangazi, İstasyon Mahalleri ve YHT mevkiinde evlerin balkonlarına, bahçelerine ve duvarlarına konan çekirgeler görülürken, vatandaşları tedirgin ediyor. Ardından Söğüt ilçesinde görülen dev çekirgelerle ile ilgili görseller, sanal medyada da sıkça paylaşılmaya başlandı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı