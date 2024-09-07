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Depremzedeye çalınan kumbarası geri verildi

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Hatay'ın Antakya ilçesinde evlerine giren hırsız tarafından kumbarası çalınan depremzede Elif Karagön'ün tablet hayali gerçekleştirildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ve Hatay Valisi Mustafa Masatlı tarafından gerçekleştirilen ziyarette, Elif'e yeni kumbara ve tablet hediye edildi.

Hatay'ın Antakya ilçesinde evlerine giren hırsız tarafından kumbarası çalınan depremzede Elif Karagön'ün tablet hayali Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ve Hatay Valisi Mustafa Masatlı tarafından gerçekleştirildi. Söyledikleri yürekleri burkan depremzede Elif'in yeni kumbarasına ilk parayı da Vali Masatlı attı.

Antakya ilçesi Karlısu Mahallesi'nde yaşayan depremzede Karagön ailesinin evine geçtiğimiz günlerde hırsız girmiş ve 8 yaşındaki Elif'in kumbarasıyla birlikte yaklaşık 20 bin TL para çalmıştı. Çalınan kumbarasının ardından büyük üzüntü yaşayan depremzede çocuk, "Kumbaramın içinde hayallerim vardı" diyerek üzüntüsünü dile getirmişti. Hayali olan tabletinin parası çalınan Elif, İhlas Haber Ajansı'na yaptığı açıklamayla görüntüleri izleyenleri duygulandırmıştı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ve Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Karagön ailesinin yaşadığı talihsiz olay üzerine Elif'in hayallerini yarım bırakmadılar. Bakan Göktaş ve Vali Masatlı, 8 yaşındaki Elif Karagön ve 12 yaşındaki Abdullah Karagön kardeşlere tablet ve okul için kırtasiye malzemeleri hediye etti. Hayalleri çalınan Elif'in yüzünü yeniden güldüren Vali Masatlı, kumbaraya ilk parayı da kendisi attı. Karagön ailesini ziyaret eden Hatay Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Süleyman Yıldırım tarafından 2 kardeşe hediyeleri teslim edildi. Elif'e yeni kumbarasını hediye eden Vali Masatlı, kumbaraya ilk parayı da kendisi attı.

"Büyüyünce öğretmen olmak istiyorum"

Tablet hediyesiyle hayaline kavuşan Elif Karagön, büyüyünce öğretmen olmak istediğini belirterek, "İlk önce evimize hırsız girmişti. Kumbaramı çalmışlardı ama ağabeyiminki çalmamışlardı. Benim kumbaramda sadece kağıtlı para vardı bozuk para yoktu. Abimin kumbarasında bozuk para vardı ama benimkini almış. O parayla tablet alacaktım. Büyüyünce öğretmen olmak istiyorum. Valimize ve bakanımıza teşekkür ederim" dedi.

"Çocuklarımın hayali yarım kalmadı"

Hırsız tarafından kumbarası çalınan Elif'in annesi Nurcan Karagön, evlatlarının hayallerini yarım bırakmayan Bakan Göktaş'a ve Vali Masatlı'ya teşekkürlerini dile getirerek, "Maalesef başımıza böyle bir talihsizlik geldi. Kızımın kumbarası çalındı. Aynı kızımın anlattığı gibi tablet almak ve kendisine bir şeyler almak hayaliydi. Böyle bir talihsizlikte gelince ve kumbarasının kaybolduğunu görünce duygularını paylaştı. Bakanımıza ve valimize ilgi ve alakaları için çok teşekkür ediyoruz. İlk başta Elif'in hayalini gerçekleştirdikleri ve oğluma düşündükleri için teşekkür ederim. Çocuklarımın hayali yarım kalmadı. Herkese teşekkür ederim" şeklinde konuştu.

"Burada Elif kızımızın hayalinin yarım kalmaması için valimiz ve bakanımızın hediyelerini takdim ettik"

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Süleyman Yıldırım, Elif'in hayallerinin yarım kalmadığını belirterek, "Yaşanan bu talihsiz durumdan dolayı ailemize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Sizlere de duyarlı habercilik içinde teşekkür ediyorum. Yaptığınız haber devlet büyüklerimizce haberdar olundu. Talimatlarını ilettiler. Valimiz ve Bakanımızın selamlarını getirdik ve ziyarette bulunduk. Burada Elif kızımızın hayalinin yarım kalmaması için Valimiz ve Bakanımızın hediyelerini takdim ettik. İnşallah böyle bir talihsiz olay bir daha yaşanmaz. Tekrardan geçmiş olsun" ifadelerini kullandı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

hatay

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