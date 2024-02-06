Depremzedelerin Hayata Tutunma Hikayesi: Konteynerde Açılan Bakkal

6 Şubat depreminin ardından Malatya'daki manav dükkanı yıkılan Vakkas Karaman, konteynerde açtığı bakkala çok sevdiği esnaflık işini yürütüyor. Depremin yaralarını sarmaya çalışan Karaman, ev sıcaklığını özlüyor.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.6 ve 7.7. büyüklüğündeki depremlerde Malatya'da bin 237 kişi hayatını kaybederken, 6 bin 643 bina yıkıldı. 39 yaşındaki Vakkas Karaman ise eşi ve 3 çocuğuyla, ayrı yerlerde depreme yakalandı. Depremin şokunu atlatan Karaman, olumsuz hava şartlarına rağmen ailesinin yanına geldi. İkinci depreme ailesiyle yakalanan Vakkas'ın evi ağır hasar alırken, manavı ise kullanılamaz hale geldi. Doğanşehir ilçesi Sancaktepe Konteyner kente yerleşen Karaman, yaklaşık 20 metre kare konteynerde çok sevdiği esnaflığa bu kez bakkal açarak devam etti. Deprem öncesi günlerine hasret duyan Karaman, ev sıcaklığına hasret çekiyor.

"Hayata tutunmaya çalışıyoruz"

Konteyner kentte açtığı bakkal ile hayata tutunmaya çalıştığını aktaran Vakkas Karaman, "Çok büyük bir felaketti deprem anında yerimizden kalkamadık, 3'üncü katta oturuyorduk. 3 aylık çocuğumu bile beşikten alamadık. Sarsıntının durmasını bekledim. Dışarısı kar yağışlıydı havalar soğuktu. Sarsıntı durunca dışarıya çıktık komşularımız arabalarına çağırdılar. Gün boyu arabanın içinde bekledik. İş yerimiz yıkıldı çoğu binalar çöktü kaybettiklerimiz var enkazdan çıkarttıklarımız var. Yaklaşık 8 yıldır manav işiyle uğraşıyordum. Dükkanım yıkıldıktan sonra konteyner kentte böyle bir yer açtık, hayata tutunmaya çalışıyoruz. Burada çay, tost ufak tefek market eşyaları bu tarz ihtiyaçları karşılıyoruz" dedi.

"İnsan ev ortamını özlüyor"

Ev ortamını özlediğini ifade eden Karaman, "İnsan ev ortamını özlüyor, 20 metre kare alanda benimle beraber 4 kişi daha kalıyor. 20 metre kare alanda yaşamaya çalışıyoruz. İnsan geriye dönüp bakınca, depremden önceki hayatını illaki özlüyor. Ev ortamının verdiği sıcaklığı buradaki hiçbir konteyner vermiyor" şeklinde konuştu.

"İlk aklıma gelen çocuklarım oldu"

Deprem anında çocuklarının yanında olamadığı için yaşadığı korkuyu anlatan Vakkas Karaman, "Birinci depremin olduğu gün evde değildim Malatya'daydım akşamdan dükkanıma malzeme almaya gitmiştim. Deprem esnasında çocuklarımın yanında değildim, kardeşimdeydim. Doğurulur doğrulmaz ilk aklıma gelen çocuklarım oldu. Ulaşım sağlayamıyoruz telefonlar çekmiyor, kimseden haber alamıyoruz. O karda kışta sarsıntılar devam ederken çıktım çocuklarımın yanına geldim" diye konuştu. - MALATYA