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Depremzedeler: "Keşke toplanan paralar özel kuruluşlara verilmeseydi, devletin AFAD’ı vardı"

Depremzedeler: 'Keşke toplanan paralar özel kuruluşlara verilmeseydi, devletin AFAD’ı vardı'
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Kahramanmaraş’taki 6 Şubat depremlerinin ardından Ahbap Derneği tarafından toplanan bağışların usulsüz kullanıldığının tespit edilmesinin ardından tepkilerini dile getiren vatandaşlar, yardımlar özel kuruluşlar yerine AFAD’a gönderilseydi deprem bölgelerine ulaşacağını belirttiler.

Kahramanmaraş'taki 6 Şubat depremlerinin ardından Ahbap Derneği tarafından toplanan bağışların usulsüz kullanıldığının tespit edilmesinin ardından tepkilerini dile getiren vatandaşlar, yardımlar özel kuruluşlar yerine AFAD'a gönderilseydi deprem bölgelerine ulaşacağını belirttiler.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ardından milyonlarca vatandaş depremzedeler için seferber olurken, ünlü şarkıcı Haluk Levent'in kurucusu olduğu 'Ahbap Derneği' adına toplanan bağışların usulsüz şekilde kullanıldığına ilişkin tespitler kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Depremzedeler için toplanan bağışların amacı dışında kullanıldığına ilişkin iddialar, afetzedeler arasında üzüntüyle karşılandı.

"Toplanan paralar buralara gelmiş olsaydı çok daha güzel olurdu"

Depremzedelerden Mesut Balık, "Şükürler olsun, devlet yok diyenleri şehrimize bekliyorum. Şehrimize gelin bir bakın. Biz memnunuz vatandaş olarak, her şey ortada. Boş konuşmaya gerek yok. Konuşanlar da gelsin buyursun. Gördüğümüz kadarıyla toplanan paralar buralara gelmiş olsaydı çok daha güzel olurdu. Devletimiz her şeyi görüyor" dedi.

Esnaf Orhan Ceviz, "Keşke toplanan paralar özel kuruluşlara verilmeseydi, devletin AFAD'ı vardı ve buralara yatırılsaydı. Bugün devlet yok diyenler iş yerlerini, konutlarını ve köy evlerini, şöyle bir etrafa bakın bitmek üzere ve bitiyor. Sosyal medya sayfalarında devlet yok demeleri çok yanlıştı. Ben depremin tam merkezindeyim. Vatandaşlar yardımları özel kuruşlar yerine AFAD'a gönderirdi, oradan deprem bölgelerine gelirdi" diye konuştu.

"Yarısını devlet ödüyor, yarısını da biz vereceğiz"

Depremzede Doğan Öncülokur ise, "Allah devletimize zeval vermesin. Cumhurbaşkanı yardım ediyor. Benim de evim vardı ve yıkıldı. Yarısını devlet ödüyor, yarısını da biz vereceğiz. Bunu kimse yapmazdı" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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