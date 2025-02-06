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Depremzedeler, Kahramanmaraş Depreminin Yıldönümünde Lokma Dağıttı

Depremzedeler, Kahramanmaraş Depreminin Yıldönümünde Lokma Dağıttı
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Kahramanmaraş merkezli depremin yıldönümünde, Eskişehir'de yaşayan depremzedeler, hayatını kaybedenler anısına lokma dağıtımı gerçekleştirdi. Yerel halkın destek verdiği etkinlikte, depremzedeler acılarını paylaşarak dayanışma örneği sergiledi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depreminin yıl dönümünde Eskişehir'de yaşayan depremzedeler, felakette hayatını kaybedenlerin anısına lokma dağıtımı gerçekleşti.

71 Evler Mahallesi ve Reşadiye Camii önünde gerçekleşen dağıtıma birçok insan yardımlaşmaya katkıda bulunmak için yer aldı. 71 Evler Mahallesi'nde lokma dağıtım yapan Ertuğrul Yüksel, deprem zamanında ailesinin Adıyaman'da yaşadığını belirtirken, "Depremin haberini alır almaz önce Adıyaman'a, ardından da Elbistan'a yardım için gittiğini ifade eden Yüksel, "Eskişehir'de ikamet ediyorum ama annem ve babam Adıyaman'da otuyordu. Bende depremin olduğunu duyunca önce Adıyaman'a daha sonra Elbistan'a yardım için gittim. Depremde birçok akrabalarımı ve tanıdıklarımı kaybettim. Bugün de 6 Şubat depreminde hayatını kaybeden vatandaşlarımızın hayrına işyerimizin önünde lokma dağıtmaya karar verdik" dedi.

"Her sabah uyandığımda yaşadığım için Allah'a şükrediyorum"

Reşadiye Camii önünde lokma dağıtımı yapan Gandi Çirkin, her ne kadar Eskişehir' de rahat olsa da büyüdüğü yerden başka bir yere gidince sürgündeymiş gibi hissettiğini dile getiren Çirkin, "2 yıl önce Antakya'dan Eskişehir'e geldik. Burada çocuklarım yaşıyor, o yüzden Eskişehir'e yabancı değildik. Buranın halkı bize yardım etti, kucak açtı. Her ne kadar rahat olsak da insan büyüdüğü yerden başka bir yere gidince sürgündeymiş gibi hissediyor. Her sabah uyandığımda yaşadığım için Allah'a şükrediyorum. Kuzenlerimi, halalarımı ve birçok yakınımı kaybettim. Allah düşmanıma dahi böyle bir acıyı yaşatmasın. Bir buçuk dakika içinde geçmişinizin, geleceğinizin ve her şeyinizin yok olduğunu düşün. O günü anlatmak gerçekten çok zor. Bugün de vatandaşlarımızın yanında olmak için lokma dağıtıyoruz" diye konuştu.

"Vatandaşın acısını paylaşmak için buradayız"

Aslen Hataylı olan ve deprem zamanı da Eskişehir'den Hatay'a yardım için gittiğini ifade eden Muvaffak Tunçer, "Ben aslen Hataylıyım fakat Eskişehir'de öğretmenlik yapıyorum. Depremin ertesi günü Hatay'a gittim. Elimizden geldiği kadar vatandaşlara yardımcı olmaya çalıştık. Orada bir süre kaldık. Burada da Gandi abimizin de desteği ile depremzede ailelerimize yardım etmeye çalışıyoruz. Bugün de onlarla birlikte olmak, acılarını paylaşmak istediğimiz için buradayız" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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