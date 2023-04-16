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Depremzedeler için gece gündüz çalışıyorlar

Depremzedeler için gece gündüz çalışıyorlar

Yerel Haberler

DÜZCE (İHA) – Düzce Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı personelleri, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde sahada çalışmalarını sürdürüyor.

DÜZCE (İHA) – Düzce Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı personelleri, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde sahada çalışmalarını sürdürüyor.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerin ardından bölgede yaraların sarılması için çalışmalar sürdürülüyor. Bu çerçevede, Düzce Sosyal yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı personelleri de bölgeye giderek sahada çalışmalarına devam ediyor. Ayni yardımların ayrıştırılmasından sosyal marketlere kadar depremzedelere yardımcı olmaya çalışan ekipler, sahadan bir an olsun ayrılmıyor. - DÜZCE

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kahramanmaraş Düzce Yerel Haberler

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