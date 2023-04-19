Depremzedeler bayram için Bolu'da yaprak sardı

Bolu'da Hattat Emin Barın Öğrenci Yurdu'nda kalan depremzede vatandaşlarla Türk Kızılay'ı Bolu şubesi ve İnsani Yardım Vakfı (İHH) Bolu şubesi yaklaşan Ramazan Bayramı için yaprak sarma etkinliği düzenledi.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler nedeniyle Bolu'da Hattat Emin Barın Öğrenci Yurdu'nda konaklayan depremzedeler, Türk Kızılay'ı Bolu Şubesi ve İnsani Yardım Vakfı (İHH) Bolu şubesinin düzenlediği yaprak sarma etkinliğine katıldı. Etkinliğe katılan depremzede kadınlar hamarat elleriyle, bayram için tepsi tepsi yaprak sardı.

"Gönüllere konmaya geldik"

Türk Kızılay Bolu Şubesi Kadın Kolları Başkanı Ünsal Toyran, "Söylemek istediğim acımız bir, aşımız bir diyerek çıktığımız bu yolumuzda Türk Kızılay Bolu Şubesi olarak da tatlımızdan sonra dolmamızı sarıp gönüllere konmaya yine geldik ellerimizde elimizin sevgimiz onlara geçsin istedik. Birliğimiz beraberliğimiz daim olsun istedik. Çok güzel daha yapacağız etkinlikler de var bunun arkasında inşallah. Rabb'im sağlık verirse gönüllere konmaya geldik" diye konuştu.

"Biraz buruk bayram olacak"

Yurtta düzenlenen yaprak sarma etkinliğine katılan depremzede Fatma Karaca, "Herkesten Allah razı olsun derim. Çok memnunuz. Bir kardeş memleket olarak çok memnunuz. Çalışanların da. Hep hepsinde, dışarıdaki, içeridekinde Allah devletimize de zeval vermesin. Milletimize de ne diyeyim. Herkesten Allah razı olsun. Biraz öyle, biraz buruk bayram olacak. Biraz evdeymiş gibi biraz arkadaşlarla buluşunca neşeleneyim. Biraz eski bayram aklına gelir vurup kalıyor. Sevdiklerin aklına geliyor öyle bir buruklaşıyor" dedi. - BOLU