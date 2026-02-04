Haberler

Malatya'da konteyner kentin Boncuk'u milyonların sevgilisi oldu

Kahramanmaraş depremlerinin ardından Malatya'da konteyner kentte yaşayan Fatma Arat, sahiplendiği 'Boncuk' isimli köpekle milyonların kalbini kazandı. Boncuk, sosyal medyada paylaşılan videolarıyla adeta bir maskot haline geldi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ardından Malatya'da konteyner kentte yaşama tutunan Fatma Arat'ın sahiplendiği 'Boncuk' isimli köpek milyonların sevgilisi oldu.

Yeşilyurt ilçesi Samanköy Konteyner Kent'te 21 metrekarelik yaşam alanını sahiplendiği can dostu Boncuk ile paylaşan Fatma Arat, depremin üçüncü yılında sokak hayvanları için umut oldu. Videoları kısa sürede milyonlara ulaşan Boncuk, adeta konteyner kentin ünlü maskotu haline geldi.

Beden Eğitimi Öğretmenliği mezunu olan ve sokak hayvanlarına daha fazla fayda sağlayabilmek için ikinci üniversite olarak veteriner teknikerliği eğitimi de alan Fatma Arat, Boncuk'un hikayesinin yağmur altında başladığını söyledi. Sahibi kısa süreliğine şehir dışında olduğu sırada doğumu başlayan Boncuk'un zor anlar yaşadığını belirten Arat, annesinin duyarsız kalmayarak köpeği konteynere aldığını ve bir dostluk hikayesinin başladığını söyledi.

'Boncuk' deyip geçmeyin, o ailenin bir parçası

Doğum sırasında iki yavrusunu kaybeden Boncuk'un o günden sonra ailelerinin bir parçası olduğunu belirten Arat, "Boncuk aslında sahipli bir çocuk. Sahibi burada yokken Boncuk'un doğumu dışarıda yağmurun altında başlıyor. Annem de onu görünce üzülüyor ve hemen içeri almış. O gün maalesef iki yavrusunu kaybetmişti" dedi.

"Boncuk çok uysal, zararsız ve sevecen"

Boncuk'un yuvasının bulunduğunu ancak çoğunlukla konteyner içinde kaldığını belirten Arat, "Boncuk çok uysal, zararsız ve sevecen. Sadece kapıya biri geldiğinde tepki veriyor, onun dışında hiç zorluğu yok" dedi.

"Hayvanseverlerle aramızda ortak bir dil oluştu"

Sosyal medyada paylaştığı videoların büyük ilgi gördüğünü ifade eden Arat, insanların videoları izlerken mutlu olmasının kendilerini de mutlu ettiğini belirterek, "Konteynerde yaşadığımızı fark edince üzülenler oluyor ama biz insanların bizi gülerek, dans ederek ve mutlu anlarımızla hatırlamasını istiyoruz. Hayvan severlerle aramızda ortak bir dil oluştu" diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
