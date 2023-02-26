Depremzede Çiftin Bebekleri 'Umay' Dünyaya Gözlerini Açtı

Baba Hüseyin Ekşi:

"Adını 'Afet' koyacaktık, sonra vazgeçtik"

KAYSERİ - Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde evleri ağır hasar gören depremzede Ekşi çiftinin bebekleri 'Umay', Kayseri'nin Develi İlçesi'nde dünyaya gözlerini açtı.

6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 11 ili etkileyen depremlerde Kahramanmaraş'taki evleri ağır hasar gören Ekşi ailesi, geldikleri Kayseri'nin Develi ilçesinde yaşam mücadelesini sürdürüyor. Doğumuna 2 hafta kalan Anne Aslı Ekşi, 'Umay' isimli bebeklerini Develi'de dünyaya getirdi. Deprem gecesini anlatan Baba Hüseyin Ekşi; deprem anında evi terk ettiklerini ve sabah olduğunda her yerin toz duman olduğunu ifade ederek; "Eşim Aslı ile bizim 2 tane çocuğumuz vardı. Allah bunu da nasip etti, üçüncü çocuğumuz da oldu çok şükür. Biz Kahramanmaraş'ta evimizdeydik gece saat 04.16 gibi Allah'ın bir hikmeti ben uyandım, eşim ve çocuklarım hala uyuyordu. Ben önce eşimi kaldırdım sakin ol çocukları korkutmayalım ufak bir deprem oluyor dedim. Çocukları korkutmadan kaldırdık, sarsıntı yavaş yavaş devam ediyordu biraz hızlandıktan sonra tekrar yavaşladı o sırada biz kendimizi dışarı attık. Arabanın içine girdik güvenli bir yere aldım çocuklarımı ve eşimi, eşim zaten hamileydi. Sabaha kadar bekledik, sabah olduğunda ortalık toz duman ne yapacağımızı bilmiyoruz, kimseden haber alamıyoruz, telefonlarımız çekmiyor, endişeliyiz. 1-2 gün arabada kaldık, eşim hamileydi 1-2 haftalık zamanı kalmıştı. Ben o sıralarda yardıma etmeye gittim, Devletimiz sağ olsun hepsi sahadaydı gereken yardımları yaptılar. 4 gün arabada kaldıktan sonra şebekeler biraz düzeldi, ulaşım sağlamaya başladık, Develi'den tanıdıklarım vardı onlar sürekli aradılar, konuştuk. Öncelikle ağabeylerimden, Develi halkından, hastanede bize yardımcı olan çalışanlardan Allah razı olsun hepsine teşekkür ediyoruz" dedi.

"Afet koyacaktık"

Bebeklerinin ismini ilk olarak 'Afet' koymayı düşündüklerini de sözlerine ekleyen Baba Ekşi; "Umay kızımı Develi'de tekrardan dünyaya geldi, sağ olsunlar buradaki hocalarımız da bizlere çok destek verdi. Bir dediğimiz iki olmuyor, sürekli gelip bizi kontrol ediyorlar. Biz kızımızın adını böyle bir olay olduğu için 'Afet' koyacaktık, sonra dedik 'zaten unutamayacağımız bir şey o yüzden koymayalım'. Annemin adı olan Umay ismini koyduk" ifadelerini kullandı.

"Zor zamanlar geçirdik"

'Asrın Afeti' olarak nitelendirilen deprem anında yaşadıklarını anlatan Anne Aslı Ekşi ise; "Ben uyuyordum ilk başta eşim uyandı. Sonra beni uyandırdı 'deprem oluyor' dedi. Ben bir anda tedirginlikle kalktım, bebeğimi uyandırdık. Tuttum, nasıl olduğunu bilmedim. Eşim beni sakinleştirdi. Baya bir sallandık. Sonra hafifleyeme başlayınca eşim çocukları aldı hemen dışarı çıktı. Üstümüzü giyiyorduk, ben montumu alayım derken ikinci sarsıntıya evde yakalandım. Bir şekilde çıkmayı başardık. Dışarı çıktığımızda yağmur başladı. Arabaya geçtik, 4-5 gün arabada kaldık. Zor zamanlar geçirdik. Ev hasar gördüğü için eve giremedik. Daha sonra Develi'ye geldik, eşimin arkadaşları sağ olsun çok yardım ettiler. Burada çok yardımcı oldular. Bebeğimiz Develi'de doğum yaptı, bebeğimizin ismini Umay Kudret koyduk. Allah razı olsun çok yerden yardım geldi, burada yardım ettiler bize" diye konuştu.