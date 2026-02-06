Malatya'da 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde enkaz altında kalan ve saatler sonra Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) tarafından kurtarılan aile, depremin 3. yıl dönümünde ekiple bir araya geldi.

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerde Malatya kent merkezi İnönü Caddesi'nde yıkılan bir binada Songül Gültekin (30), 6 yaşındaki oğlu Asaf ve kayınvalidesi Döndü Kadem (63) enkaz altında kaldı. UMKE ekiplerinin yürüttüğü titiz çalışmalar sonucunda yaklaşık 5,5 saat süren kurtarma operasyonuyla Songül Gültekin ile kayınvalidesi Döndü Kadem enkaz altından sağ olarak çıkarılırken, Asaf Gültekin ise hayatını kaybetti.

UMKE ekipleri enkazdan kurtardıkları depremzede aileyle 3 yıl sonra buluştu

Depremin 3. yıl dönümünde UMKE ekipleri, depremzede Döndü Kadem ile Songül Gültekin'i evlerinde ziyaret etti. Duygu dolu buluşmada depremzedeler ve kurtarma ekibi yaşadıkları o anları yeniden hatırladı. Songül Gültekin, deprem anını anlatarak, "Deprem olduğunu hissettim ama doğrulmaya bile fırsat bulamadım. Sadece oğluma sarılabildim. Üzerimize doğru her şey geliyordu. Bir süre sonra bilincimi kaybettim. Uyandığımda enkaz altındaydık ve nefes almakta zorlanıyorduk" dedi.

"Sesimi duyurmak için sürekli bağırdım"

Saatlerce yardım beklediğini ifade eden Gültekin, "Sesimi duyurmak için sürekli bağırdım. Oğlum için yardım istedim. Enkaz altındayken tek düşüncem oğlumun yaşayıp yaşamadığıydı. Kurtarıldıktan sonra da hastanede morg önünde saatlerce oğlumdan haber bekledim. Oğlumu kaybettiğimi öğrendiğim an hayatımın en zor anıydı" ifadelerini kullandı.

"Ekiplerin beni enkazdan çıkardığı anı unutamam"

Döndü Kadem ise, "Binanın sallandığını hissettim, hiç susmadan ses çıkarmaya çalıştım. Ekiplerin beni enkazdan çıkardığı anı unutamam" şeklinde konuştu.

"Enkazdan gelen sesi duyduğumuzda umutlandık"

Songül Gültekin'i enkazdan çıkaran UMKE personeli Yelda Özçelebi, "Deprem biter bitmez sahaya çıktık. Enkazdan gelen sesi duyduğumuzda umutlandık. Ellerimizle çalışarak Songül Hanım'ı kurtardık. Bir anne olarak o anlar hafızamdan hiç silinmeyecek" diye konuştu. - MALATYA