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Depremin yıl dönümünde depremzede ailelerin acısı dün gibi

Depremin yıl dönümünde depremzede ailelerin acısı dün gibi
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"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin 2'nci yıl dönümünde yakınlarını ve evlerini kaybeden depremzedeler yeni hayatlarına alışmaya çalışırken bir yandan terk etmek zorunda kaldıkları memleketlerine dönmek istiyor.

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin 2'nci yıl dönümünde yakınlarını ve evlerini kaybeden depremzedeler yeni hayatlarına alışmaya çalışırken bir yandan terk etmek zorunda kaldıkları memleketlerine dönmek istiyor.

Depremde eşi devrilen dolap altında kalan ve deprem sonrası komşularının yardımı ile çıkarılan MS hastası Mustafa Şahin ile engelli eşi Müge Şahin depremin yıl dönümünde şehit ailesinin kendilerine tahsis ettiği Kozan ilçesindeki evlerinde yeni bir hayat kurdu. Aile 1 ay önce kaybettikleri 2 yaşındaki kızları Azra Asel'in yokluğu ile bir kez daha derinden sarsıldı. Depremde Hatay'da anne ve babasını kaybettiğini, eşinin devrilen gardırop altından çıktığını aktaran Müge Şahin depremin yıl dönümünde aynı korku ve acıyı unutmadan yaşadıklarını ifade ederek evlat acısının ise en büyük acı olduğunu söyledi.

Mustafa Şahin, 6 Şubat günü büyük bir felaket ile uyandıklarını ifade ederek, "Şehit ailemiz Kozan'da bizlere evlerini açtı. Eşim ailesini kaybetti. Bundan bir ay önce de kızımızı rahatsızlığı nedeniyle kaybettik. İki acıyı birden yaşıyoruz. Çok ağır geliyor bize. Hatay Antakya'da depremde ben enkazdan çıktım. Bizim tek isteğimiz memleketimize dönüp çocuğumuzun ve ailemizin mezarına gitmek. O dönemden bu yana yaşadığımız acı üstüne acı ama en zoru şu an bizler için evlat acısı. Tek isteğimiz memleketimize dönüp kızımın ve ailemizin kabrine yakın olmak" diye konuştu.

"Kalbimiz memleketimizde"

Anne Müge Şahin ise deprem sonrası zor bir süreç yaşadıklarını ifade ederek, "Şehit ailemiz bizlere evini açtı ama bizim gönlümüz Hatay'da ve bu süreçte kızımızı kaybettik. Kızımın yakınında mezarına yakın anne babamın yakınına gitmek istiyorum. Hatay'da gidecek bir yerimiz yok. Bizim kalbimiz hep orada. Anne babam da öldü onlara da üzüldüm ama kızımızın acısı bambaşka. Kızımın yanında olmak isterdim. Birçok insan bizim kadar şanslı olmadı ama artık memleketimize dönmek istiyorum. Onların kabri başında dua etmek istiyoruz" dedi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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