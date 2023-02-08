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Depremin yıkıcı etkileri İHA'larla görüntülendi

Yerel Haberler

Depremin yıkıcı etkileri İHA'larla görüntülendi

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ilde büyük yıkıma sebep olan depremlerin yıkıcı etkileri, insansız hava araçları (İHA) tarafından görüntülendi.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ilde büyük yıkıma sebep olan depremlerin yıkıcı etkileri, insansız hava araçları (İHA) tarafından görüntülendi.

Kahramanmaraş merkezli yaşanan ve 10 ilde büyük yıkıma neden olan depremlerin yıkıcı etkileri İHA'lar tarafından görüntülendi. Kahramanmaraş ve Hatay'ın yukarıdan görüntülerini yakalayan İHA'lar yıkılan binaların yerle bir olan hallerini ortaya koydu. Sağlık Afet ve Koordinasyon Merkezi Biriminden (SAKOM) alınan bilgilere göre, an itibarıyla Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ illerinde toplam 8 bin 574 vatandaşın hayatını kaybettiği, 49 bin 133 vatandaşın yaralandığı bilgisi paylaşılırken, İHA'lar depremin merkez üssü olan Kahramanmaraş ve en çok etkilenen illerden biri olan Hatay'ın deprem sonrası hasar alan yolları, özel ve kamu binalarının yıkılan görüntüleri ve depremin yıkıcı etkisini gözler önüne serdi. - ANKARA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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