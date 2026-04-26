Depremin ardından inşa edilen 126'ncı cami ibadete açıldı

HATAY (İHA) – Hatay'da asrın felaketinin ardından inşa edilen 126'ncı cami olan Maraşlar Camii, Vali Mustafa Masatlı'nın katılımıyla hizmete açıldı. Açılışta konuşan Vali Masatlı, depremin ardından inşası tamamlanan 126 camiden 105'inin hayırseverlerin desteğiyle yapıldığını söyledi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'da büyük bir yıkım yaşanmış ve yüzlerce bina zarar görmüştü. Depremler sonrası bölgenin yeniden inşa ve ihya inşa süreci için çalışmalara başlanmıştı. Hatay Valiliği ve Diyanet İşleri Başkanlığı iş birliğinde depremde kullanılmaz hale gelen camilerin yerlerine yenilerinin inşası ve ihtiyaç duyulan mahallelere cami yapımı için harekete geçilmiş ve kısa sürede çalışmalara başlanmıştı. Hatay'da asrın felaketinden bu yana inşa edilen 126'ncı cami Arsuz ilçesi Tülek Mahallesi'ne yapıldı. Maraşlar Camii ismi verilen cami, Hatay Valisi Mustafa Masatlı ve vatandaşların katılımıyla ibadete açıldı.

"Hayırseverlerimizin destekleriyle 126 camimiz ibadete açıldı"

Hatay genelinde deprem sonrası ibadet mekanlarının yeniden inşasına yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdüğünü belirten Vali Masatlı, "Bugün Arsuz ilçesi Tülek Mahallemizde Maraşlar Camii'nin açılışı için bulunuyoruz. Şehrimizin her tarafında bütün alanlarda ihya, inşa ve imar çalışmaları bir seferberlik ruhuyla vatandaşlarımızın da desteğiyle devam etti. Bugün geldiğimiz noktada şehrimizde 126 yeni caminin inşaatını tamamlayarak hizmete açmış olduk. Bu 126 camimizin 105'i, tamamıyla hayırseverlerimizin desteğiyle yapılmıştır. Diğer taraftan 50 Kur'an kursumuz, 13 gençlik merkezimiz yine vatandaşlarımızın desteğiyle yapıldı ve şu an faal olarak gençlerimize hizmet ediyor. Tabii çalışmalarımız büyük bir hızla devam ediyor. Şu an 31 tane de yeni camimiz var. Yine hayırseverlerin katkılarıyla bunları da inşallah en kısa sürede tamamlayacağız. Desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere; kamu kurum ve kuruluşlarımıza özellikle camilerimiz, kuran kurslarımız ve gençlik merkezlerimiz noktasında bize destek veren Diyanet İşleri Başkanlığımıza ve katkı sunan, değer katan tüm vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyorum" dedi. - HATAY

