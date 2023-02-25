Depremden etkilenen çölyak hastalarına glütensiz gıda desteği

Kahramanmaraş merkezli deprem sonrası Hatay'da etkilenen çölyak hastalarına glütensiz gıda desteği de verildiği belirtildi.

Dörtyol ilçesinde yaşayan çölyak hastası 3 çocuk annesi Şule Ateş, depremzede hastaların mağduriyet yaşamaması için Sağlık Bakanlığı, Türk Kızılay ve ülke genelindeki derneklerle iletişime geçerek glütensiz gıdaya ihtiyaçları olduğu talebinde bulundu. Anne Ateş'in isteği üzerine glütensiz ekmek, çikolata, şeker, makarna, un, bebek maması, hazır yemek gibi gıdaları içeren 1 kamyon dolusu gıda, Türk Kızılay koordinesinde Dörtyol ilçesine gönderildi. Nazmiye Muratlı Gençlik Merkezi ve Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde kurulan merkezde depolanan glütensiz gıdalar il genelinde ilgili dernek görevlilerine teslim edilerek çölyak hasta yakınlarına ulaştırılmaya başlandı.

Depremlerden etkilenenlere yönelik yardımlarının sürdüğünü belirten Kızılay Dörtyol Şube Başkanı Mevlüt Aydın," Hatay'ın 15 ilçesini koordine ederek glütensiz ürünlere ihtiyacı olanlara ulaştırıyoruz. İletişim kurduğumuz çölyak dernekleri ve hasta yakınları ile dağıtımı yapıyoruz. Depremin ilk itibaren 350 hastaya ulaştık. Çalışmamız devam etmekte, diğer il ve ilçelerden gelen yardımları koordine ederek ihtiyaç sahiplerine teslim ediyoruz" dedi.

Deprem sonrası çölyak hastalarının sıkıntı yaşamaması için girişimlerde bulunduğu ifade eden Şule Ateş, temel besin maddelerinin ulaştırıldığını kaydetti.

Çölyak hastası annesi için merkezden ürün alan Eda Gül Balcı ise depremin ardından birkaç gün glütensiz ürün bulmakta sıkıntı yaşadıklarını belirterek yapılan gıda desteğinin kendilerini mutlu ettiğini kaydetti. - HATAY