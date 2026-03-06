Depremde yerle bir olan Kemalpaşa Caddesi iftar sofrasıyla yeniden hayat buldu

Hatay'da depremde yerle bir olan ve yeniden inşa edilen Kemalpaşa Caddesi'nde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un katılımıyla iftar yapıldı. Yoğun katılımla gerçekleşen 'Yeni Evim İlk İftarım' buluşmasında yeniden inşa edilen sokaklar ışıl ışıl oldu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, asrın felaketinin ardından yeniden inşa edilen Hatay'da 500 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında 13 bin 289 konutun kura çekim törenine katıldı. Törenin ardından kenti gezerek çalışmaları gözlemleyen Bakan Kurum, 'Yeni Evim İlk İftarım' buluşması kapsamında Antakya ilçesi Kemalpaşa Caddesi'nde kurulan iftar sofrasında vatandaşlarla bir araya geldi.

Depremin ardından Hatay'ın yeninden dirildiğini söyleyen Bakan Kurum, "Sözlerimin hemen başında, asrın felaketinde hayatını kaybeden tüm şehitlerimizi bir kez daha rahmetle yad ediyorum. Ramazan ayımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bugün Hatay için yola çıkarken düşündüm. Şöyle geriye baktığımda, devlet görevinde bulunduğum süreler boyunca hemen her Ramazan'da Hataylı kardeşlerimizle aynı sofrada oturmak nasip oldu. Bugün de bizi öz evladı gibi bağrınıza bastınız. Ben tüm Hataylı kardeşlerime candan teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Hatay'ımız, bizim gönlümüzde bir tanedir. Çünkü buranın, havası başka, suyu başka, insanı başka, kalbimize nakşettiği maneviyatı bambaşka. İnanıyorum ki; sizinle aramızda sonsuz bir muhabbet var. Ben 6 Şubat depremlerinde bu şehrin sokaklarındaydım. O dimdik duran babaların gölgesinde çalıştım, gözyaşlarıyla dua eden annelerle sabahladım. Çok şey gördüm. Ama o gecelerde bir şey daha gördüm ki asla unutamam. Hatay'ın her sokağında acı vardı ama karamsarlık yoktu, hüzün vardı ama eğilmek yoktu. O gün kendime şunu söyledim. 'Yeniden Diriliş' kavramı bir şehir olsaydı o şehrin adı Hatay olurdu; 'Vatan sevdalısı' bir topluluğa isim olarak verilseydi, o ismin sahibi Hataylılar olurdu" dedi.

Bakan Kurum, İHA, SİHA ve füze testlerine tepki gösterenlere dikkat çekerek, "Türkiye, terör belasından tamamen kurtulduğu, ekonomisinin her açıdan düzelme eğilimine girdiği, deprem bölgesinin tamamen ayağa kalktığı, yeni yuva heyecanının 81 ilimizin her yerini sardığı bir dönemi yaşıyor. Siyasette, 'dünya yansa umurlarında olmayanların' dönemi artık tamamen tarihe karışırken; 'yüzünü, gönlünü sadece millete dönenler, vizyon sahipleri, eser sahipleri' eskisinden çok daha güçlü hale geliyor. İcraatta; 'deprem bölgesinin ayağa kalkmasından rahatsız olanların' o yalancı ışığı artık tamamen sönerken 'deprem bölgesini ayağa kaldıran yiğit emekçilerin' parıltısı gözleri kamaştırıyor, tarih yeniden yazılıyor. Tarih 'İHA, SİHA görmek istemiyoruz, füze testlerini durdurun' diyenleri sustururken 'O SİHA'ları, O füzeleri yapanların' sesini yükseltiyor. Şundan şüpheniz olmasın ki Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki güven, istikrar ve eser dönemi milletimizin desteği, sonsuz güveni ve deprem bölgesinin dualarıyla bir şahlanış dönemine giriyor. Bu şahlanışı daha da güçlendirmek için çok çalışacağız. Ellerimizi daha sıkı tutacağız, yüreklerimizi daha sıkı birleştireceğiz ve bu güzel milletin hizmetkarı olmaya, şanla, şerefle, gururla devam edeceğiz" dedi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı