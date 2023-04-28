Depremde yaralanan ve Tatvan'da tedavi edilen sıpa sahiplendirildi

Kahramanmaraş merkezli depremlerde sahipsiz kalan ve yaralı olarak Bitlis'in Tatvan Belediyesi Hayvan Kısırlaştırma Merkezine getirilen sıpa, tedavisinin ardından sahiplendirildi.

Depremin ilk gününden bu yana bölgede vatandaşlara yardım elini uzatan Bitlis'in Tatvan Belediyesi ekipleri, hayvanları da unutmadı. Gönüllü Veteriner Hekimler ve Teknikerler Derneği, Türk Veteriner Hekimler Birliği ve Hayvan Arama Kurtarma Timi (HAKUT) ile işbirliği içerisinde olan Tatvan Belediyesi Hayvan Kısırlaştırma Merkezi ekipleri, deprem bölgesinde sahipsiz ve ayağı kırık olan yaralı sıpayı kabul ederek Tatvan'da bulunan merkezlerinde tedavi altına aldı. Tedavisinin ardından sahiplendirilen depremzede sıpa, yeni sahibinin neşe kaynağı oldu.

Depremzede sıpanın yeni sahibi Rafiye İlik, depremzede olan sıpanın sahipsiz ve kimsesiz olduğunu belirterek, "Biz de buna sahip çıktık" dedi.

Depremzede sıpanın sahiplendirme işlemini tamamladıklarını söyleyen Van Bölgesi Veteriner Hekimler Odası Delegesi Veteriner Hekim Rehber Altıntaş ise sıpanın Adıyaman bölgesinden getirildiğini söyleyerek, "Ayağı kırıktı ve hiç basamıyordu. Tedavisini yaptık ve şu an ilk haline göre durumu gayet iyi. Tatvan'da yaşayan bir çiftçimiz bu canı sahiplendi. Allah onlardan razı olsun" ifadelerini kullandı. - BİTLİS