Depremde bacağını kaybeden Gine Batal, protezle yeniden yürümeye başladı

Asrın felaketi 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinde Hatay'da enkazdan 84 saat sonra çıkarılan 13 yaşındaki Gine Batal, depremde kaybettiği bacağının yerine takılan protezle hayata yeniden tutundu. Tekrar yürümeye başlayan Batal, tek hedefinin doktorluk olduğunu söyledi.

Asrın felaketine Hatay'ın Antakya ilçesinde yakalanan, babası ve erkek kardeşinin kaybeden 13 yaşındaki Suriyeli Gine Batal, enkaz altında kaldıkları 3,5 gün boyunca kız kardeşiyle beraber suyu ve yemeği hayal edip birbirlerini avutmaya çalıştıklarını söyledi.

"Suyu ve yemeği hayal edip birbirimizi avutmaya çalıştık"

Depremde yaşadıklarını anlatan 13 yaşındaki Gine Batal, kendisinin ve kız kardeşinin başından geçen acı dolu anları şöyle anlattı:

"2015 Yılında Türkiye'ye giriş yaptık. Hatay'da ikamet ettik. Deprem olana kadar Hatay'da ailemle beraber mutlu bir şekilde yaşıyorduk. Deprem bizim hayatımızı değiştirdi. Hiç bir zaman eskisi gibi kendimi iyi hissetmiyorum. 6 Şubat'ta uyuyorduk ve bir an evimiz sallanmaya başladı. O gün gözlerimi açtım ve kendimi enkazın altında buldum küçük kız kardeşimle birlikte. 3,5 gün enkazın altında kaldık. Bu süreçte en çok canımı acıtan şey, suyu hayal edip içmemekti. Enkaz altında hem acıkmıştım hem de susamıştım. Kız kardeşimle beraber suyu ve yemeği hayal edip birbirimizi avutmaya çalıştık."

"Doktor olmak istiyorum ve bu hedefime yönelik çalışıyorum"

Depremzede Gine Batal, depremde ailesinden babasını ve erkek kardeşini kaybettiğini söyledikten sonra, artık tek hedefinin doktorluk olduğunu vurgulayarak depremde kaybettiği bacağına protezle nasıl kavuştuğuyla ilgili şunları söyledi:

"Beni enkazdan çıkarttıktan sonra babamın ve erkek kardeşimi enkazın altında kaybettiğimizi öğrendik. Aynı zamanda ayağımı kurtarmak için Adana hastanesine götürdüler. Orada 3 ay kaldım ve ayağımı ampute ettiler. Tekrar yürüyebilmek için protez takmak istedim. Çok araştırdık ve sonra İrade Adımları Derneği'ni bulduk. Derneğin İstanbul merkez şubesine ilk geldiğimde takılacak protezi çok merak ediyordum. İlk başlarda hayatımı nasıl sürdüreceğimle ilgili sorularım vardı ama protezi taktıktan sonra birçok sorunun cevabını bulmuş oldum. Şu an okuyacağım okulu düşünüyorum, çünkü gelecekte bir doktor olmak istiyorum ve bu hedefime yönelik çalışmalarımı sürdürmekteyim. Sonuçta her şey Allah'tan geldi önemli olan benim pes etmemem."

İrade Adımları Derneği Ortopedi Protez ve Ortez Teknikeri Şüheda Şimşek, Gine'nin ilk muayenesinde ampute bölgedeki güdüğün yapısı dikkatimizi çektiğini ve muayene esnasında herhangi bir soruna rastlamadıklarını belirterek, "Kendisiyle sohbet ederek isteklerini dinlemiş ve beklentilerini daha iyi anladık. Gerekli işlemleri tamamlayıp, protezini taktığımızda tepkisini ve ilk adımlarını bizlerde merak ediyorduk. Yürüyüş eğitimlerine başlamıştık ve protezin güdüğe olan uyumu bizi gayet memnun etti. Gine yürürken ona baktığımızda hayret ve mutluluğunu görebiliyorduk. Başarılı bir uygulama oldu ve hem derneğimiz hem de Gine bu durumdan dolayı gayet memnun ve mutlu olduk" diye konuştu.

"Bir kız çocuğunun gülüşü, umudu ve sevinci her şeye bedel"

Ortopedi Protez ve Ortez Teknikeri Samet Yılmazer, "13 yaşındaki hastamız ilk muayenesi için merkezimize 1 Haziran 2023 tarihinde geldi. Gine, 6 Şubat depreminde sol ayağını kaybeden bir hastamızdı. Daha önce yaptırdığı protez güdüğünde yara ve iltihaba neden olduğu için protezi kullanamamış. Bu durum onu hem korkutmuş hem de umudunu kaybetmesine neden olmuş. Önce psikolojik olarak rahatlatmaya çalıştık. Ölçü alındıktan sonra ona neden bu kadar korktuğunu ve ağladığını sordum. 'Ayağımı kaybettiğimi kabullenmem zor oluyor ve eskisi gibi değilim artık' dedi. Yaptığımız protezi daha rahat ve güzel kullanabilmesi onu psikolojik olarak toparladı. Onun mutlu olması hepimizin mutlu olması demekti. Fizik tedavi eşliğinde yürüme eğitimleri ve egzersizleri yapıldı. Protez ile ilgili son ayarlar ve dokunuşlar yapıldıktan sonra Gine'nin tedavi surecini bitti. Bir kız çocuğunun gülüşü, umudu ve sevinci her şeye bedeldi" dedi.

Fizyoterapist Renim Elşeyh ise Gine'yi muayene ettikten sonra güdük ucunda hassasiyet olduğunu, ampute olduktan sonra fizik tedavi görmediği için kaslarda zayıflık durumu yaşadığını hatırlatarak, "Bu yüzden protez yapma süreciyle birlikte fizik tedavi seanslarımızı başlattık. İlk kas kuvvetlendirme ile başlayıp daha sonra protez provası ile devam ettik. Ardından denge ve yürüyüş eğitimlerine ağırlık vermeye başladık" ifadelerini kullandı. - HATAY