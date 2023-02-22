Depremde ailesini kaybeden annenin feryadı yürekleri dağladı

ADANA Depremde iki kızı, bir torunu ve eniştesini kaybeden anne mezara sarılıp öperek, "Ben hanginize sarılayım, hanginizle hasret gidereyim, Ben sana gelinlik giydirecektim kefen giydin" diyerek gözyaşlarına boğulması yürekleri dağladı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat günü meydana gelen iki ayrı deprem 11 ilde etkili oldu. Yıkılan binalarda enkaz altında kalan 42 binden fazla insan hayatını kaybederken yüzbinlerce vatandaş evsiz kaldı. Depremin en çok etkilediği illerden biri de Hatay oldu. Hatay'da Antakya Devlet Hastanesine hemşirelik yapan karı koca Emine Ahmet Yıldırım çifti çocukları Zeynep ve Erbap Yıldırım ile çocuklara bakmaya gelen teyze Seher Güngör enkaz altında kaldı. Baba Mahmut Güngör depremden sonra Hatay'daki çocuklarına ulaşamayınca hemen akrabalarıyla birlikte Hatay'a gidip onları kurtarmak için mücadele başlattı. Ancak günlerce yapılan çalışma sonucunda damadı, torunu Zeynep kızı Emine'nin cansız bedenine ulaştı. Diğer kızı Seher ve torun Erbap sağ olarak kurtarıldı. Seher Güngör'de hastanede hayatını kaybetti. Torun Erbap'ın ise ayağı kesildi. Aileden geriye bir tek 2 yaşındaki Erbap kaldı. Baba Güngör damadı, iki kızı ve torununun cenazesini Adana'da Kabasakal Mezarlığında toprağa verdi. Anne Ümmü Gülsüm Güngör ise mezarda iki kızı, torunu ve damadının mezarlarına sarılarak gözyaşlarına boğuldu. Güngör, Hatay'a yeğenlerine bakmak içi depremden iki gün önce giden kızı Seher Güngör'ün mezarına sarılıp toprağa öperek, "Ben sana gelinlik giydirecektim kefen giydirdim. Beyaz kefenlerle gittim kuzum sen. Beyaz kefenlerle karıştın kuzum sen" diye ağlaması yürekleri yaktı. Anne Güngör daha sonrada torunu Zeynep'in mezarına sarılarak, "Zeynep'im küçücük Zeynep'im. Hanginize sarılayım ben hanginize. Hanginizle hasret gidereyim ben. Kuzum ciğerim Emre'm. Seher'im, Emine'm ciğerim kuzum" diye ağlaması herkesi duygulandırdı.

Baba Güngör, "Depremde eniştem, iki kızım bir torunum öldü. Kurtaramadık, biri sağ çıktı kurtaramadık. Bir torunumu kurtardık onun da ayağı kesildi. Kızım ve damadım hemşire Antakya Devlet Hastanesinde diğer kızımda iki gün önce yeğenlerine bakmak için Hatay'a gitmişti. Oda orada depreme yakalandı. Bina depremde yıkılmış. Biz de Adana'dan gittik. Köylüler sağolsun yardım ettiler, ama kurtaramadık" dedi.