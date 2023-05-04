Depremde 7 üyesini kaybeden Antakya Medeniyetler Korosu hem ağladı hem ağlattı

Kahramanmaraş merkezli depremde 7 üyesini kaybeden Antakya Medeniyetler Korosu'nun Edirne konserinde, hem koristler hem vatandaşlar gözyaşlarına hakim olamadı.

Medeniyetler arasında köprü oluşturmak ve Hatay'ın tanıtımına katkı sağlamak amacıyla 2007'de farklı din ve mezheplere mensup sanatçılarla kurulan; 2012 yılında Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterilen ve 2019-2020'de Kültür Bakanlığı Özel Ödülü alan koro, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 7 üyesini kaybetti.

Antakya Medeniyetler Korosu, depremde yıkılan şehirlerde yaraların sarılması için AB Türkiye Delegasyonu'nun mali desteğiyle Edirne, Denizli, Eskişehir, Antalya, Samsun, Sivas, Van ve Şanlıurfa'da dayanışma konserleri düzenliyor.

Bu çerçevede 'Birlikte Daha Güçlü' sloganıyla gerçekleştirilecek olan konserlerin ilk durağı Edirne oldu. Ücretsiz olarak gerçekleştirilen konser yoğun ilgi gördü. Salona sığmayan katılımcılar konseri ayakta ve yere oturarak dinledi.

Koro, konserlerinde depremlerde kaybettiği 7 üyesi olan Mehmet Özdemir, Gizem Dönmez, Hakan Samsunlu, Pınar Aksoy, Fatma Çevik, Müge Mimaroğlu ve Ahmet Fehmi Ayaz'ın anısına şarkılar seslendirdi.

Antakya Medeniyetler Korosu üyeleri, katılımcılara bazen duygu, bazen ise neşe dolu anlar yaşattı. Bazı katılımcılar gözyaşlarına hakim olamadı.

Enkazdan sağ çıkarılan Koro Şefi Yılmaz Özfırat, konserde yaşadıklarını anlatırken, depremzedelere destek çağıısı yaparak yaşadıklarını anlattı.

'Konserde birlik ve beraberlik vurgusu'

Tırın Şırnak'tan geldiğini ve içinde ne olduğunu sorduğunu belirten Özfırat, "Şırnak'tan gelen tırda battaniye, çocuk bezi ve ekmek vardı. O ekmekten versene dedim. Ama ekmek bayat dedi. O ekmekten istedim hayatımda yediğim en güzel ekmekti. Bu kadar lezzetli bir ekmek hayatım boyunca yememiştim. Ta kalkıp Şırnak'tan Hatay'a gelmiş ve herkes o arabaya bir şeyler vermiş. Biz böyle güzel bir milletiz" diyerek birlik ve beraberliğin önemine değindi.

Edirne Valisi Hüseyin Kürşat Kırbıyık, konser sonunda yaptığı konuşmada depremler sonrası oluşan birlik ve beraberliğe dikkat çekti. Bazen hüzünle bazen umutla ama genel itibariyle çok büyük bir beğeniyle Antakya Medeniyetler Korosunun bu muhteşem konserinin ilgiyle izlendiğini söyleyen Vali Kırbıyık, depremlerde hayatını kaybeden başta koro üyeleri olmak üzere tüm vatandaşlara bir kez daha Allah'tan rahmet diledi. Depremlerin ardından Hatay'a giden Vali Kırbıyık, zaman zaman orada yaşananları hatırlayarak konseri dinlerken duygu dolu anlar yaşadı. Deprem bölgesinde görev yaptığı süreçte yaşadıklarını paylaşan Vali Kırbıyık, "Elbistan'a yüzlerce kez girmiş çıkmış bir insandım. Ama Elbistan'ın yollarını bulmakta ve ilerlemekte çok zorlandım. Bir depremin, bir yıkımın, bir şehirde nasıl bir etki uyandırdığını orada gördüğümü düşünüyorum. Depremin 7. günü itibari ile Hatay'a geçtim. Yaklaşık 10 haftada bu görevimizi orada icra ettik. Antakya'yı gördüğüm zaman aklımdan geçen ilk cümle şu oldu. 'Bu dünya neden dönüyor?' Çünkü bize anlatılan kıyamet aslında gözümüzün önündeydi. Tüm sonuçlarıyla hep birlikte görebiliyorduk. Ama dünya dönmeye devam ediyordu. Böyle bir yıkım, böyle bir acı belki en kötü senaryoların bile çok üstünde bir senaryo ile karşı karşıya kalmıştık" dedi.

"Dayanışmanın sürekliliğinin sağlanması gerek"

Birlik ve beraberlik içerisinde dayanışmanın sürekliliğinin sağlanması gerektiğine dikkat çeken Vali Kırbıyık, depremden sonra kentte yardım seferberliği başlatıldığını belirterek Edirnelilere teşekkür etti.

" Hatay, Edirnelilerin de şahsi meselesidir"

Böyle bir yıkım başka bir ülkede olsaydı o depremin altından o millet, ne o devlet kalkabilirdi" diyen Vali Kırbıyık, "Allah'a şükürler olsun biz gerçekten büyük bir milletiz. Gerçekten büyük bir devletiz. Bugüne kadar çok şeyler yapıldı. Bundan sonra da inşallah bu birlik ve beraberlik içinde elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk Hatay için diyor ki, 'Hatay benim şahsi meselemdir'. Depremin diğer bölgeleri de böyle. Ama bundan sonra Hatay, Vanlının da Diyarbakırlının da Kayserilinin de İzmirlinin de en çok da Edirnelilerin şahsi meselesidir. Hatay tamamen ayağa kalkana kadar hiçbirimizin rahat ve huzur içinde olmayacağını söyleyebiliriz" şeklinde konuştu.

Konserin sona ermesinin ardından ayağa kalkan katılımcılar koro üyelerine alkışlarıyla destek oldu.

Yoğun katılımla gerçekleştirilen konser, Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık'ın Koro Şefi Yılmaz Özfırat'a çiçek takdim etmesinin ardından sona erdi. - EDİRNE