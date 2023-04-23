Deprem ve selden etkilenen çocuklar 3 bayramı bir arada yaşadı

Şanlıurfa'da deprem ve selden etkilenen çocuklar sosyal medya üzerinden toplanan yardımlarla alınan bayramlıklarına kavuşarak, 3 bayramı bir arada yaşadı.

Şanlıurfa'da deprem ve selden etkilenen çocuklar sosyal medya üzerinden toplanan yardımlarla alınan bayramlıklarına kavuşarak, 3 bayramı bir arada yaşadı.

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde yaşayan bir grup genç, deprem ve selden etkilenerek ilçeye yerleşen ailelerin çocukları için bir yardım kampanyası başlattı. Kısa sürede büyüyen kampanyaya binlerce kişi destek verdi. Yardımları alan gençler, il içerisinde deprem ile selden etkilenen ve deprem bölgelerinden gelerek ilçeye yerleşen ailelerin yanına gitti. Ailelerin çocuklarını alarak çarşıya götüren gençler, elbise ve ayakkabı aldı. Hediyelerini alan çocuklar, Ramazan Bayramı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile birlikte 3 bayram yaşadı.

Sosyal medya üzerinden başlattıkları kampanya ile 30 çocuğu giydirmeyi hedeflediklerini söyleyen Ahmet Atan, vatandaşların büyük bir ilgi göstermesi nedeniyle bu sayının 250'ye kadar yükseldiğini belirtti.

Hediyelerine kavuşan çocukların sevinci ise kameraya yansıdı. Hediye paketlerini alan çocuklar, koşarak evlerine gitti. - ŞANLIURFA