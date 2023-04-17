- Deprem stresini Ramazan sokağında atıyorlar

Çocuklar gönüllerince eğlendi büyükler nostalji yaptı

GAZİANTEP - Asrın felaketi olarak nitelendirilen depremlerde etkilenen kentler arasındaki Gaziantep'te 7'den 70'e herkes Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından Masal Park'ta kurulan Ramazan sokağına giderek, stres atıyor. Gün boyu oruç tutan çocukların gönüllerince eğlendiği Ramazan sokağı büyükler için ise nostaljik anlara vesile oluyor

Kahramanmaraş depremlerinde etkilenen şehirler arasında bulunan Gaziantep'te ramazan ayında kurulan Ramazan Sokağı, Ramazan ayı boyunca hareketli ve renkli görüntülere sahne oluyor. Ramazan ayı ile başlayan ve her yıl geleneksel olarak düzenlenen etkinlikler, iftardan hemen önce başlayarak gece yarısına kadar devam ediyor. Park yürüyüş alanına karşılıklı kurulan stantlarda GASMEK tarafından kurulan yemeni dikme, bakır işleme gibi geleneksel el işleri öğreniliyor, esnaflar da ürünlerini sergiliyor. Depremden psikolojik olarak en çok etkilenen gruplardan olan çocuklar için özel etkinlikler düzenlenirken, gölge oyunları, sinema, palyaço ve tiyatro gösterileri ile ramazan sokağı gün boyu oruç tutan çocukların gönüllerince eğlendiği, büyüklerin ise nostalji yaptığı bir mekan haline dönüştü.

Renkli görüntüler

Işıl ışıl görüntüsü ile ramazan sokağı her akşam iftar ve sahur vakitleri arasında "iğne atsan yere düşmeyecek" şekilde kalabalık hale dönüşüyor. Yapılan Ramazan Sokağı ve sokakta yürütülen çalışmalar nedeniyle Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve çalışanlara teşekkür eden Erdinç Şahin, "Mübarek ramazan ayındayız. İbadetlerimizi yaparak güzel bir ay geçiriyoruz. Belediyemizde ramazan konusunda güzel çalışmalar yapıyor. Ailemle iftar sonrasında bu güzel yere geldik. Çocuklarımız hem eğlensin, hem ramazan adetlerini görsün istedim. Böyle güzel şeylerde yaşatmamız lazım ki Ramazan ayını sevsinler. Osmanlı şekerlemesi var, salıncaklar var şuan günümüzde pek olmayan şeyler. Bunlar eski gelenekler. İnsanların bunlara rağbet göstermesi gerekiyor. Geleneklerimizi unutmamalıyız. Bunlar bizim kültürümüz. Yaşatmamız lazım diye düşünüyorum" dedi.

Oruçlarını tuttu, palyaçolar ile eğlendi

Ramazan ayı boyunca oruçlarını tuttuğunu belirten Ceren Yıldırım isimli çocuk ise, "En çok palyaçoyla, şişme balonlarla, Hacivat ile Karagöz ve sinemada güzel bir gün geçirdim. Hepsinde eğlendim. Ramazan sokağı çok güzel. Bütün oruçlarımı da zorlanmadan tuttum" ifadelerini kullandı.

Çocukluklarını hatırladılar

Ramazan sokağının nostalji yaşattığını belirten Meryem Bulut, "Belediyemizin yaptığı bu etkinlikten çok memnunuz. Bir nebze olsun deprem korkusunu yenmiş olduk. Teşekkür ederim. Çocukluğumuzda biz böyle bir şey görmediğimiz için bize şuan bunlar çok güzel geliyor. Şuan bizde çocuk olmuşuz gibi hissediyoruz" şeklinde konuştu.

Çocukluk günlerine geri döndüğünü kaydeden Zeliha Yıldırım ise "Atmosfer çok güzel gerçekten Şahinbey belediyemize çok teşekkür ederim. Böyle güzel bir etkinlik yaptığı için. Bugüne kadar böyle bir etkinlik görmedik. Şimdide çocuk olmak vardı ama bizim çocukluğumuz daha güzeldi. Sokaklara bayram ve şenlik gelirdi. Şuan buraya gelince çocukluğuma geri dönmüş gibi oldum" diye konuştu.

Herkesi Ramazan sokağına davet eden Fazıl Güzel ise, "Çocukluğumuzda macunlar daha güzeldi. Tat oranı eskiden daha iyiydi. Yine de çok güzel. Ellerine sağlık ustalarımızın. Antep'in lezzeti çok güzeldir. Herkese tavsiye ederiz. Herkesi buraya davet ediyoruz" diye konuştu. Alanda çocukları eğlenceli anlar yaşatan palyaçolar ise herkesin bayramını kutlayarak, tüm çocuklar için mutluluk diledi.