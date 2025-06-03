Deprem Sonrası Panik Atak Geçiren 14 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Deprem Sonrası Panik Atak Geçiren 14 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti
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Muğla'nın Fethiye ilçesinde meydana gelen 5.8 şiddetindeki depremin ardından panik atak geçiren 14 yaşındaki Afranur Günlü, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Deprem nedeniyle yaşanan korku, genç bir canın kaybına neden oldu.

Depremde panik atak geçiren 14 yaşındaki çocuk hastanede hayatını kaybetti

MUĞLA - Muğla'nın Fethiye ilçesinde deprem sonrası panik atak geçiren ve hastaneye kaldırılan 14 yaşındaki Afranur Günlü hastanede hayatını kaybetti.

Marmaris açıklarında dün gece saat 02.17'de meydana gelen 5.8 şiddetindeki deprem Muğla ve çevre ilçelerde şiddetli şekilde hissedildi. Fethiye'de de hissedilen deprem sonrası heyecanlanarak panik atak geçiren 14 yaşındaki Afranur Günlü, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Günlü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Depremde hayatını kaybeden 14 yaşındaki Günlü'nün bugün Fethiye'de defnedileceği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MURAT YALÇIN - Yerel
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