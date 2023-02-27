Deprem öncesi nikah tarihi alan çiftin nikahı kaldıkları yurtta kıyıldı

KONYA - Kahramanmaraş'ta depremler öncesi evlenmek için nikah tarihi alan çift, deprem sonrası geldikleri Konya'da evlendi.

Kahramanmaraş'ta oturan Mustafa Ulufer ve Şeyma Çam çifti, 10 Şubat'a nikah tarihi aldı. 6 Şubat'ta meydana gelen iki büyük depremde evleri hasar gören genç çift, aileleri ile birlikte Konya'ya gelerek, Kredi Yurtlar Kurumu Konya Öğrenci Yurdu'na yerleşti. Genç çift, Konya Büyükşehir Belediyesine nikah başvurusunda bulundu. Başvurunun olumlu sonuçlanmasının ardından depremzede çift için konakladıkları yurtta nikah töreni düzenlendi. Çiftin nikahı Konya İl Müftüsü Ali Öge tarafından kıyıldı. İmzaların atılmasının ardından Konya Vali Vekili Hacı İbrahim Türkoğlu evlilik cüzdanını teslim ederken, İl Emniyet Müdürü Engin Dinç ise çifte Kur'an-ı Kerim hediye etti.

Damat Mustafa Ulufer, "Depremden 4 gün sonra nikah tarihimiz vardı, Allah'ım orada nasip etmedi. Bizim ailemizden, akrabalarımızdan vefat edenler oldu. Nişanlımla biz Konya'ya gelmiştik. Ailelerimizle konuştuk, onlardan rıza aldık. Daha sonra Konya Valimiz ve il müftümüz bize destek verdi. Kısmet burada nikah yapmakmış, burada oldu. Bir tarafımız buruk ama bir taraftan da mutluyuz. Sağ olsunlar nikahımızı kıydılar. Allah razı olsun" dedi.

Gelin Şeyma Çam ise, "Tarihlerimiz belliydi, her hazırlık tamamlanmıştı. Nasip olan buymuş, bu şekilde oldu. Bu zamana kadar yardım eden herkese teşekkür ediyorum. İnşallah bu şekilde devam eder" diye konuştu.