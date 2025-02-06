MSB'den teğmenler açıklaması: TSK'nın itibarını zedeledikleri için cezalandırıldılar

TSK teğmenlerin neden ihraç edildiğini açıkladı
Mesut Hançer'in sözleri yürekleri dağladı: Geldi gelecek diye gözümüzün önünden gitmiyor

Sözleri yürekleri dağladı: Geldi gelecek diye hala onu bekliyoruz
Türkiye nüfusu 85 milyon 664 bin 944 kişi oldu

Türkiye'nin nüfusu belli oldu! Bir yılda 293 bin kişilik artış
Ünlü alışveriş sitesine rekabet soruşturması açıldı

Ünlü alışveriş sitesine soruşturma

Deprem Kahramanları: Emrullah Bingöl ve Halil Korkmaz'ın Gönül Bağı

Deprem Kahramanları: Emrullah Bingöl ve Halil Korkmaz'ın Gönül Bağı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kahramanmaraş depreminde 110 saat sonra kurtarılan Halil Korkmaz ile onu kurtaran Emrullah Bingöl arasındaki güçlü bağ, 2 yıl sonra da devam ediyor. Kurtarılma anı ve sonrasında yaşanan duygusal anlar, deprem felaketinin acı hatıralarını canlandırıyor.

Karabük Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı personeli Emrullah Bingöl, 6 Şubat depremlerinde enkazından 110 saat sonra kurtardıkları Halil Korkmaz ile gönül bağını koparmıyor.

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinde bin 237 kişinin hayatını kaybettiği, binlerce kişinin de yaralandığı Malatya'da 6 Şubat'ın üzerinden 2 yıl geçti. Depremin simgelerinden biri haline gelen Kahramanmaraş'taki 22 bloklu Ebrar Sitesi ise acının en derin yaşandığı yerlerden biri olarak hafızalara kazındı. Bin 400 kişinin hayatını kaybettiği enkazda günlerce umutla hayatta kalmaya çalışan Halil Korkmaz, depremin 110. saatinde Karabük Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı personeli Emrullah Bingöl tarafından kurtarıldı. Saatler süren titiz çalışmanın ardından Korkmaz'ın sağ salim enkazdan çıkarıldığı anlar, hem ekip hem de tüm Türkiye için büyük bir moral kaynağı oldu. Depremin ikinci yıl dönümünde Emrullah Bingöl, Halil Korkmaz ile görüntülü görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede Halil Korkmaz, "Enkaz altındayken sesimi kimseye duyuramıyordum ama ayak seslerini duydukça umutlanıyordum. Sizin beni kurtardığınız an, hayata yeniden doğduğum andı. Allah hepinize uzun ömürler versin" dedi.

Emrullah Bingöl ise, "Halil amcaya ulaştığımız an hepimiz için olağanüstüydü. O an onu nasıl çıkardığımızı hatırlamıyorum ama başardığımızda hepimiz gözyaşlarına boğulduk. Aradan geçen 2 yıla rağmen hala iletişim halindeyiz. Bu bağ bizim için çok kıymetli" ifadelerini kullandı. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

8 ünlü Maliye'nin denetimine takıldı
img

Kar yağışı yurdu esir aldı! 25 ilde okullar tatil edildi
img

CHP-Memleket birleşmesinde 30 milyonluk kriz
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
36 yıllık evlilikleri biten Tibuk çiftinin tazminat anlaşmazlığı

Ünlü çiftin evliliği sona erdi! 50 milyon liralık tazminat az bulundu
Ebrar Karakurt Rusya'yı ayağa kaldırdı! Takım arkadaşıyla kavga etti, arabasını parçaladı

Takım arkadaşıyla kavga edip arabasını parçaladı
Sanayide lokanta açan Yeşilçam'ın cesur kadınının son halini görenler aynı yorumu yaptı

Yeşilçam'ın cesur kadınının son halini görenler aynı yorumu yaptı
Adıyaman sloganlarla inledi: Affetmek yok, helalleşmek yok

Özel ve Yerlikaya'nın yürüyüşe katıldığı şehir sloganlarla inledi
Real Madrid son anda kazandı! Olan Arda'ya oldu

Real Madrid son anda kazandı! Olan Arda'ya oldu
CHP-Memleket birleşmesinde 30 milyonluk kriz iddiası

CHP-Memleket birleşmesinde 30 milyonluk kriz

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.