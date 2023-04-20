Deprem hüzünlü hikayeler bıraktı, yakınlarını kaybedenler mezarlıkları ziyaret etti

OSMANİYE - Osmaniye'de depremde aile bireyleri ve yakınlarını kaybedenler arife gününde mezarlığı ziyaret etti. Bir birinden hüzünlü anların yaşandığı mezarlıkta vatandaşlar yakınlarının kabri başında Kur'an-ı Kerim okuyup dua etti.

6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş depremlerinde Osmaniye'de binden fazla kişi hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenlerin defnedildiği Osmaniye Asri Mezarlığı'nda Arife günü duygusal anlar yaşandı.

Anne, kardeşlerini kaybetti

Depremde aile bireylerini ve yakınlarını kaybedenler, bayram öncesi mezarlığa ziyarette bulunup, Kur'an-ı Kerim okuyup dua etti.

Depremde annesi ve erkek kardeşini kaybeden Fatma Kunucuk,"Çok buruğum, annem, erkek ve kız kardeşimi kaybettim. Onlarsız ilk bayramımız, yüreğim yanıyor. Allah herkese yardım etsin. Mersin'de oturuyorum ve sabah treni ile Osmaniye'ye geliyorum ve akşam geri dönüyorum. Çok üzgünüm. Allah'ım kimseye böyle bir şey yaşatmasın. Gerçekten çok büyük bir acı, rabbim herkese yardım etsin"dedi.

Eşini ve 2 kızını kaybetti

Depremde iki çocuğu ve eşini kaybeden Yalçın Avşar ise "Buruk bir bayram, rabbim hepimizin yardımcısı olsun. Sözün bittiği yerdeyiz. Burada, 2 kızım ve eşim yatıyor. Acı tarifsiz, rabbim bir daha böyle acılar yaşatmasın inşallah. Kimsenin başına, düşmanımızın başına bile vermesin. Büyük bir imtihan, rabbim sabrımızı versin. Gidenlerin yeri güzel, rahat, o kadar güzel ki emin olun onların şuan gördüğü yeri biz hayal bile edemiyoruz. Çünkü cennetteler, bunu biliyoruz, buna inandık, buna iman ettik. Geride kalanın derdi çok zor. Hasret, özlem çok zor" diye konuştu.

"Burada yatanların hepsi bizim ailemiz"

Depremde vefat edenlerin herkesi yakını olarak gören Elif Çolak da "Biz eniştemizin mezarını ziyaret edip bir Yasin-i Şerif okuduk. Oradan da depremde vefat edenlerin mezarlarını ziyaret edip bir Fatiha okumak istedim. Allah'ım bir daha göstermesin. Bizde burada köyde oturuyoruz ama Osmaniye'ye gelmiştik, kızımın evindeydik. Bizde depremden dolayı çok kötü olduk. Allah'a şükür ailemden bir kayıp yok ama burada yatanların hepsi bizim ailemiz, hepimiz din kardeşimiz. Çok üzüldük, Allah'ım bir daha böyle bir deprem afet göstermesin inşallah"ifadelerini kullandı.