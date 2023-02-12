Deprem bölgesine ilaç desteği

Samsun Eczacı Odası Başkanı Onur Ferhat Karacan, yola çıkan 35 gönüllünün deprem bölgelerinde görev yapacağını söyledi.

Samsun Eczacı Odası Başkanı Ecz. Onur Ferhat Karacan, Türkiye'deki eczacılar olarak afet bölgelerine bölündüklerini söyledi. Samsun Eczacı Odası olarak Kahramanmaraş ilinin kendi sorumluluklarında olduğunu kaydeden Karacan, "Samsun Eczacı Odası gönüllüleri 35 kişi Kahramanmaraş'ta Türk Eczacıları Birliği'nin organizasyonu ile kurulmuş olan eczanelerde eczacılık hizmeti vermek için yola çıkmıştır. O bölgedeki çadır, konteyner, tır eczanelerde görev yapılacaktır. Bölgede 5 ayrı yerde eczane açılmıştır. O bölgedeki vatandaşlarımızın ilaca kolayca ulaşmasını sağlayacağız. Göçük altında kalan ilaçları sebebiyle kronik ilaçlarını kullanamayan hastalara ücretsiz ilaç vereceğiz. Tüm bunların bütçesi eczacılarımızın kendi bağışlarıyla karşılanacaktır. Gittiğimiz bölgedeki kurduğumuz ve hizmet verdiğimiz eczaneleri bilgilerinize sunuyoruz" ifadelerine yer verdi. - SAMSUN