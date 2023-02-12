Deprem bölgesine 80 yardım tırı gönderildi, ekipler 33 cana umut oldu

Uzman kadrodan oluşan 458 personel ve 264 araç ile deprem bölgelerinde görev yapan Sakarya Büyükşehir Belediyesi, 80 yardım tırını depremzedelere ulaştırırken, toplamda 33 canı enkaz altından sağ çıkardı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Kahramanmaraş merkezli 10 ilde yıkıma sebep olan depremlerin ardından tüm imkanlarını seferber etti. İtfaiye, iş makinası, mobil hizmet aracı, binek araçlar, cenaze nakil aracı, mobil cenaze yıkama aracı, SUV tarzı araçlar ve su tankerinden oluşan toplamda 264 araç depremin yaşandığı andan hemen sonra bölgeye gitmek üzere yola çıktı ve yıkımın yaşandığı bölgelere ulaştı. Araç ve ekipmanın yanı sıra 30'u itfaiye eri, 46'sı Büyükşehir Arama Kurtarma personeli, 3'ü hizmet personeli, 10'u teknik personel, 334'ü teknik görevli ve mühendis, 15'i cenaze işlemi personeli ve 20'si genel görevli olmak üzere büyükşehir bünyesindeki 458 kişi Belediye Başkanı Ekrem Yüce'nin talimatıyla ilk günden itibaren bölgedeki çalışmalara katkı sundu.

80 yardım tırı bölgeye gönderildi, ekipler 33 cana umut oldu

Sakarya Büyükşehir personelleri ve gönüllüler "En iyi biz anlarız" diyerek başladıkları yardım toplama çalışmaları çerçevesinde giyecek, gıda malzemesi, barınma, kişisel bakım ürünleri ve araç gereçlerden oluşan toplamda 80 tırı dolduracak kapasitede yardım topladı ve araçları dualarla bölgeye uğurladı. Cansiperane mücadele veren kurtarma personelinin 116'ncı saatte Adnan'a, 128'inci saatte Ahmet Arda Övün'e, 133'üncü saatte Hedil'e ve 140'ncı saatte Muhammet'e canlı şekilde ulaştığı anlarda kaydedilen görüntüler herkese moral oldu.

Son verilere göre Sakaryalı ekiplerin enkaz altından kurtardığı depremzede sayısı 33 oldu. - SAKARYA