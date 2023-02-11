Deprem bölgesinden, Başkan Güler'e anlamlı mesaj

Köşk Belediyesi'nin, Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve çevre illeri etkileyen deprem için başlattığı yardım seferberliği çerçevesinde gönderilen tır bugün geri dönerken, tır şoförü deprem bölgesinden Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler'e anlamlı bir mesaj getirdi.

Köşk Belediyesi'nin, Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve çevre illeri etkileyen deprem için başlattığı yardım seferberliği çerçevesinde gönderilen tır bugün geri dönerken, tır şoförü deprem bölgesinden Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler'e anlamlı bir mesaj getirdi.

Başkan Güler'e destekleri için teşekkür eden Türk Kızılay'ı Kırıkhan Şube Başkan Vekili Yunus Küçük mesajında, "Değerli Başkanım, bölgemizde yaşanan deprem felaketine vermiş olduğunuz kıymetli destekler için sizlere sonsuz teşekkür ederim. Kıymetli şoförümüz Mustafa Çoban ve kardeşine de gösterdikleri sabır ve yardımlarından dolayı şükranlarımı sunuyorum" dedi.

"Afet'in ilk gününden itibaren 7'den 70'e tüm Köşk halkı, depremzedelere yardım eli uzatabilmek için belediyeye akın etti"

Mesajı sosyal medya hesabında paylaşan ve Köşk halkına teşekkür eden Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler paylaşımında, "Bizler, Köşk'lü hemşerilerimizin depremzedeler için başlattığımız yardım kampanyasına göstermiş oldukları yoğun ilgiyle üzerimize düşeni yaptık, yapmaya da devam ediyoruz. Afet'in ilk gününden itibaren 7'den 70'e tüm Köşk halkı, depremzedelere yardım eli uzatabilmek için belediyemize adeta akın ettiler. Afet Bölgelerine maddi ve manevi destek olabilmek için ellerinden gelen gayreti sergileyen tüm hemşerilerime şükranlarımı sunuyorum. Yüz yılın en büyük felaketini yaşıyoruz. Acımız derin, yaralarımız büyük. Zor günleri birlikte ve beraber dayanışma içinde aşacağız. Afet gibi zor zamanlarda insanlığın en büyük sığınağı olan Kızılay'ın ve benzeri kuruluşların her zaman emrindeyiz. Sn. Başkanımıza bu nazik mesajları için teşekkür ediyor, Deprem Bölgelerinde canla başla mücadele veren tüm ekiplerimize şükranlarımı sunuyorum. Kalbimiz de dualarımız da sizinle" ifadelerine yer verdi. - AYDIN