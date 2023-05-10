Deprem bölgesinde hizmetler sürüyor

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın talimatıyla Malatya'ya gönderilen Mobil Kuaför, deprem bölgesinde yaşayan vatandaşlara hizmetlerine devam ediyor.

Malatya'nın çeşitli bölgelerinde mobil hizmet veren kuaförler Malatya Merkez, Doğanşehir, Akçadağ, Arapgir, Arguvan, Çığlık ilçelerinde 15 mahalleye gitti. Yaklaşık bir ay önce gönderilen ve hala Malatya'nın çeşitli ilçe ve mahallelerinde hizmet veren Mobil Kuaför, 23 günde 510 kadına ulaşarak kuaför hizmetinden faydalanmaları sağlandı. Mobil Kuaför, içerisindeki kuaförler ve teçhizatla Malatyalı kadınlara hizmet için Malatya'nın çeşitli bölgelerini gezecek.

Terzihane hizmeti de sürüyor

Malatya'da konteyner kentte Bodrum Belediyesi tarafından başlatılan Kadın Eli Projesi çerçevesinde gönüllülerin katılımıyla açılan terzihane de hizmetlerine devam ediyor. Terzihanede nevresim, yastık, çarşaf dikimleri gerçekleştirilirken kıyafet tamiri de yapılıyor. Şimdiye kadar gerçekleştirilen çalışmalarda bin 300 kişinin terzihaneden faydalanması sağlandı.

Malatya'nın Yeşilyurt İlçesi Aşağı Bağlar Mahallesi'nde kurulan konteyner kentte hizmet veren terzihane yanı sıra temel ihtiyaçların dağıtımları sürdürülürken deprem mağduru vatandaşlara Bodrum Belediyesi tarafından gerçekleştirilen hizmetler hız kesmeyecek. - MUĞLA