Deprem bölgesi Malatya'da 10 günde ikinci heyelan tedirgin etti

Depremin şiddetli şekilde hissedildiği Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 10 gün arayla ikinci heyelan meydana geldi. Olay sonrası bölgede incelemelerde bulunan Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt, "Yaklaşık 60 dekarlık bir alan, Yeriymiş Deresi'ne doğru heyelan oluşmuş durumda. Tedbirli bir şekilde bekliyoruz. Şu anda koca tepe ve arazi dereye doğru yürüyor" dedi.

Kahramanmaraş merkezli iki yıkıcı depremin en şiddetli hissedildiği yerlerden olan Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 10 gün arayla ikinci heyelan meydana geldi. Çığlık Mahallesi Kırık Köprü mevkiindejs oeyelan sonrası bir tepe ve yaklaşık 60 dekarlık alanda kayma olduğu bildirildi. Bölgede incelemelerde bulunan Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt, ciddi bir tehlike ile karşı karşıya olduklarını belirterek, tepe ve yaklaşık 60 dekarlık alanın dereye doğru yürüdüğünü söyledi. Oluşabilecek su taşkınlarına karşın önlem aldıklarını ifade eden Başkan Zelyurt, tehlikeli alanda bulunan evlerin boşaltılmasını söylediklerini kaydetti.

"Şu anda koca tepe ve arazi dereye doğru yürüyor"

Başkan Zelyurt, "Çığlık Mahallemizin Kırık Köprü mevkiindeyiz. Burada zeminin bataklık olduğu bir alan üzerinde duruyoruz. Yaklaşık 60 dekarlık bir alan, Yeriymiş Deresi'ne doğru heyelan oluşmuş durumda. Bayağı bir alanı kaplamış ve şu anda ciddi bir tehlike ile karşı karşıyayız. Önündeki evlerin boşaltılmasını söyledik. Ayrıca derenin dolması durumunda oluşabilecek su taşkınlarına karşı da araçlarla tedbirimizi alarak önlerini açtık. Şu anda tedbirli bir şekilde bekliyoruz. Şu anda koca tepe ve arazi dereye doğru yürüyor" dedi.

Tehlikenin devam ettiğini belirten mahalle sakinleri ise tedirgin olduklarını dile getirdi.

10 gün önce ilçeye bağlı 15 haneden oluşan İncirli Sokağı'nda meydana gelen heyelanda da 5 ev, araba, traktör ve yaklaşık 200 küçükbaş hayvan toprak altında kalmıştı. - MALATYA