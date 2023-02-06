Deprem bölgesi için 500 bin TL bağışta bulundu

Kahramanmaraş Pazarcık merkezli olan ve çevre bir çok ili de etkileyen 7.7. şiddetindeki depremin ardından başlatılan yardım kampanyası çerçevesinde Aydınlı Kamil Özmen isimli vatandaş da Aydın Valiliği'ne gelerek 500 bin TL bağışladı.

Kahramanmaraş Pazarcık merkezli olan ve çevre bir çok ili de etkileyen 7.7. şiddetindeki depremin ardından başlatılan yardım kampanyası çerçevesinde Aydınlı Kamil Özmen isimli vatandaş da Aydın Valiliği'ne gelerek 500 bin TL bağışladı.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7 şiddetindeki depremin ardından tüm Türkiye'de olduğu gibi Aydın'da yardım kampanyası başlatıldı. Birçok Aydınlı kent meydanına kurulan stantlara giysi, battaniye, çocuk ve hasta bezi gibi çeşitli desteklerde bulunurken, Kızılay Kan Bağışı Merkezi'nin önünde de uzun kuyruklar oluştu.

"Yardımlaşarak zor günleri hep birlikte aşacağız"

Bazı vatandaşlar da deprem bölgesi için nakdi yardımda bulundu. Nakdi yardımda bulunanların arasında emekli Kamil Özmen de yer aldı. Özmen, Aydın Valisi Hüseyin Aksoy'u makamında ziyaret ederek deprem bölgesi için 500 bin TL destek verdi. Konuyla ilgili Aydın Valisi Hüseyin Aksoy tarafından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kahramanmaraş Pazarcık merkezli olan ve çevre bir çok ili de etkileyen 7,7 şiddetindeki depremde zarar gören vatandaşlarımıza destek amacıyla 500.000 TL yardım yapan emekli Kamil Özmen amcamıza çok teşekkür ediyorum. Yardımlaşarak zor günleri hep birlikte aşacağız" ifadelerine yer verdi. - AYDIN