Deprem anında asfaltın açılıp kapandığı görüntüler ortaya çıktı Yerel Haberler Deprem anında asfaltın açılıp kapandığı görüntüler ortaya çıktı Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ili etkileyen 2 büyük depremde, Hatay'da çekilen bir görüntü sosyal medyada gündem oldu. Deprem anında asfaltın açılıp kapandığı görüntüler ortaya çıktı HATAY - Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ili etkileyen 2 büyük depremde, Hatay'da çekilen bir görüntü sosyal medyada gündem oldu. Asfaltın açılıp kapandığı anların yer aldığı görüntü, izleyenleri hayrete düşürdü. Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ili etkileyen büyük depremde Hatay'da çekildiği ileri sürülen bir görüntü sosyal medyanın gündemine düştü. Görüntüde, deprem anında bir asfaltın açılıp kapandığı yer aldı. Görüntü, sosyal medyada yayılırken, izleyenleri de hayrete düşürdü. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel Kahramanmaraş Deprem Hatay Genel Yerel Haberler

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