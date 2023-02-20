Deprem anında 2'nci kattaki balkondan atlayarak kurtuldu

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'da, 7.7'lik ilk deprem anında 2'nci kattaki evinin giriş kapısı sıkıştığı için dışarı çıkamayan Erdoğan Özer, açık olan mutfak balkonundan atlayarak hayatını kurtardı.

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat tarihinde meydana gelen iki yıkıcı depremin ardından Malatya'da yıkık-ağır hasarlı bina sayısı 5 bin 578 olarak tespit edildi. 'Asrın felaketi' olarak nitelenen depremlerden etkilenen Malatya'da, Kernek Mahallesi Yuvam Sokak'ta 5 katlı binada yaşayan Erdoğan Özer, ilk depremin ardından dışarı çıkmak için evin kapısına yöneldi. Şiddetli depremden dolayı düşen duvar parçaları Özer'in sağ kolunu kırarken dışarı çıkmak için yöneldiği çelik kapının sıkıştığını fark etti. Kapıyı bir türlü açamayan depremzede Özer, yöneldiği mutfağın kapısının açık olduğunu fark edince kendisini balkonunda aşağı attı. Kolunda ve sırtında hafif yaralanmalarla Malatya Battalgazi Devlet Hastanesine gelip tedavi olan Erdoğan Özer o anları anlattı.

"Devletimizin çalışması süper"

Depremin saatinin belli olduğunu aktaran depremzede Erdoğan Özer, "Tam uykunun içerisindeyiz. Depreme uyku anında yakalandığımız için bu kadar fazla kaybımız oldu. Mekanları cennet olsun. Yatakta yatıyordum o esnada alttan vurdu beni yataktan yere düşürdü. Apar topar kalktım. Dışarı çıkmak için yöneldim ama çelik kapı sıkıştığı için açılmadı. Kapı açılmayınca tekrar geri döndüm ama o esnada deprem olduğu için sağa sola çarptım ve kolumu duvara vurdum. Sağ kolumu orada kırdım. Sarsıntılar halen devam ediyor. Kendimi mutfağa attım. Normalde balkon kapısı kilitlidir ama kendi kendine açıldı. Balkona çıktım dışarıda kar ve yağmur var. İnsanlar da bağırıyor. Ben de kendimi balkondan aşağı attım. Bende biraz kilolu olunca atlamamın etkisi daha fazla oldu. Ayağım kayınca sırt üstü düştüm. Şu an da vücudumun belirli yerlerinde ağrılar var. Atladıktan sonra arabama bindim ama belimin ve kolumun ağrısından dolayı kullanamıyorum. O esnada bir arkadaşı aldım yanıma o vitesi atıyor bende direksiyonu çevirerek hastaneye geldim. Hastaneye bir geldik hastane ana baba günü. Ona rağmen hemen ilgilendiler. Film çektik kolumun kırık olduğu ortaya çıktı. Şimdi kolay bir şekilde anlatıyoruz ama o anı yaşayan bilir. Devletimizin çalışması süper. Bunun da altından kalkacağız. Birileri halen daha siyaset yapıyor depremden dolayı. Siyaset zamanı ya şimdi birlik ve beraberlik zamanı. Türkiye'nin en büyük depremi olmuş halen daha siyaset yapıyorlar ayıp denen bir şey var. Devlet olarak bunun altından kalkacağız" ifadelerini kullandı. - MALATYA