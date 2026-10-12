Denizli Valisi Köşger, Buhari sempozyumunda İslam'ı okyanusa benzetti

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DENİZLİ (İHA) – Denizli Valisi Yavuz Selim Köşger, "İslam, okyanus gibidir. Akademik çalışmalar okyanusun derinliğini ve içerisindeki güzellikleri ortaya çıkaran vesileler olacak" dedi.

Denizli Valisi Yavuz Selim Köşger, Denizli'de düzenlenen " İmam Buhari'nin İlmi Mirası: Geleneksel ve Modern Yaklaşımlar" sempozyumunun açılış töreninde konuştu. Sempozyumda, İmam Buhari'nin ilmi mirası, hadis ve sünnetin İslam dininin anlaşılması ve yaşatılmasındaki yeri ele alındı.

Programda konuşan Vali Köşger, sempozyumda İmam Buhari'nin ilmi mirasının bütün yönleriyle ve derinlemesine ele alınacağını belirtti. İslam dininin yıpratılmasına yönelik girişimlere değinen Vali Köşger, hadis ve sünnetin bu girişimlerin öncelikli hedefleri arasında yer aldığını ifade etti. Hadis ve sünnetin İslam dininin doğru anlaşılması ve yaşatılmasındaki önemine dikkati çeken Vali Köşger, bu tür ilmi toplantıların dini mirasın gelecek nesillere aktarılması bakımından büyük önem taşıdığını vurguladı.

Konuşmasında İslam'ın, Hazreti Peygamber'in ve hadislerin derinliğini okyanus benzetmesiyle anlatan Vali Köşger, şu ifadeleri kullandı:

"İslam, okyanus gibidir. Şeytanın yapmaya çalıştığı şey ise okyanusun dalgasının ucundaki köpük gibi. Bu akademik çalışmalar da o anlamda okyanusu ortaya çıkaran, okyanusun derinliğini ve içerisindeki güzellikleri ortaya çıkaran vesileler olacak."

Törenin sonunda Vali Köşger ve katılımcılar, 1700'lü yıllara ait, özenle muhafaza edilen Teke yöresine özgü sancağı inceledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı